La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoSpaccata gioielleriaPierina processo direttaMiss ItaliaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaFano Roma Urbe in 36 minuti: volo test per il nuovo collegamento che potrebbe partire ad aprile
15 set 2025
REDAZIONE FANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Fano Roma Urbe in 36 minuti: volo test per il nuovo collegamento che potrebbe partire ad aprile

Fano Roma Urbe in 36 minuti: volo test per il nuovo collegamento che potrebbe partire ad aprile

Appena completato a bordo di un beachcraft King Air 200 della compagnia privata Aelia Fligh Services il nuovo servizio di collegamento su cui punta Enac. Tra le destinazioni anche gli aeroporti Milano Bresso e Venezia Lido

A bordo, con i due piloti, il dg Enac Alexander D'Orsogna, il deputato Fanese Mirco Carloni, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e il ceo di Aelia Fligh Service, Mario Marinelli

A bordo, con i due piloti, il dg Enac Alexander D'Orsogna, il deputato Fanese Mirco Carloni, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e il ceo di Aelia Fligh Service, Mario Marinelli

Per approfondire:

Fano, 15 settembre 2025 – Dall'aeroporto di Fano a quello di Roma Urbe in 36 minuti esatti. Appena completato a bordo di un beachcraft King Air 200 della compagnia privata Aelia Fligh Services il volo test del nuovo servizio di collegamento che l'Enac punta a introdurre a partire dall'aprile del prossimo anno per gli aeroporti minori, tra questi Fano.

Prima bisognerà mettere a bando la tratta per la scelta dell'operatore. Destinazioni gli aeroporti di Roma Urbe e Milano Bresso, con la possibilità di aggiungere in un secondo momento anche Venezia-Lido. A bordo, con i due piloti, il dg Enac Alexander D'Orsogna, il deputato Fanese Mirco Carloni, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e il ceo di Aelia Fligh Service, Mario Marinelli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata