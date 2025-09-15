Fano Roma Urbe in 36 minuti: volo test per il nuovo collegamento che potrebbe partire ad aprile

Fano, 15 settembre 2025 – Dall'aeroporto di Fano a quello di Roma Urbe in 36 minuti esatti. Appena completato a bordo di un beachcraft King Air 200 della compagnia privata Aelia Fligh Services il volo test del nuovo servizio di collegamento che l'Enac punta a introdurre a partire dall'aprile del prossimo anno per gli aeroporti minori, tra questi Fano.
Prima bisognerà mettere a bando la tratta per la scelta dell'operatore. Destinazioni gli aeroporti di Roma Urbe e Milano Bresso, con la possibilità di aggiungere in un secondo momento anche Venezia-Lido. A bordo, con i due piloti, il dg Enac Alexander D'Orsogna, il deputato Fanese Mirco Carloni, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e il ceo di Aelia Fligh Service, Mario Marinelli.