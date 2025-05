Fano Rugby in trasferta a Parma: esperienza formativa per le giovanili

E’ stata una bella trasferta, condivisa ed allegra, quella effettuata dal Fano Rugby a Parma. La società del presidente Giorgio Brunacci (foto) ha infatti spostato in una delle culle della palla ovale italiana sia la squadra Under 18 allestita in collaborazione col Sena Rugby, in campo nell’Interregionale 2, che Under 12 e Under 8 del settore Minirugby Techfem, che partecipavano al 4° Memorial Leonardo Mussini una in proprio e l’altra in sinergia col Traversetolo Rugby Parma. I ragazzi preparati dal coach Annunzio Subissati e dal suo assistente Gabriele Breccia si sono fatti valere nella sfida persa per 31-22 contro il Rugby Parma, mentre i più piccoli hanno vissuto una piacevole e formativa esperienza nell’evento organizzato dallo stesso club gialloblù e dalle Zebre confrontandosi con avversari provenienti da ogni parte d’Italia. Nella stessa giornata non è stata meno appagante l’uscita dell’Under 16 Fano/Sena di Alessio Conti e Daniele Nwigwe, che in attesa del derbyssimo con Pesaro per il primato nell’Interregionale 3 ha preso parte al 3° Torneo Città di Cesena-Memorial Sanzio Togni assieme alla formazione di casa ed a quelle di Valdarno, Ravenna, Mirano e Modena. Il weekend dei rossoblù fanesi si era aperto con un’altra esterna, quella dell’Under 14 di Riccardo Sancilles che a Fabriano ha saputo coniugare divertimento, prestazione e risultato. Il Fano Rugby non è solo serie C, che ha disputato un bel campionato, ma anche giovanili, un florido vivaio che è ninfa per tutto il movimento della palla ovale.

b. t.