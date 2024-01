Fano: Russo all’attacco dei tifosi. Il futuro è sempre più incerto

La sconfitta interna di sabato contro la Samb fa precipitare l’Alma Juventus ancora più giù nella zona playout, con il Tivoli e il Termoli che hanno distanziato, dopo i risultati di ieri, i granata in classifica. Adesso la salvezza diretta è distante 5 lunghezze, ma quello che preoccupa di più in casa fanese è la situazione societaria visto che la squadra in campo continua a fare il suo dovere. Ma fino a quando si potrà andare avanti così? Difficile saperlo, se anche un diretto interessato come il tecnico Giovanni Cornacchini si mostra incerto sul futuro. "Non ne ho idea – ha risposto il tecnico fanese alla domanda su come si evolverà la situazione in casa granata – situazioni come queste ne ho già vissute, per cui dico solo che dobbiamo pensare al Termoli perché domenica dovremo andare in trasferta a Termoli, poi abbiamo un’altra partita in casa (col Notaresco) dove penso che non ci siano problemi mentre, forse, dovremo preoccuparci della trasferta successiva". Un’affermazione probabilmente detta a mo’ di battuta, che però sottintende come l’orizzonte temporale sia piuttosto limitato e che si vada avanti ormai giorno per giorno. Anche perché non accenna a placarsi la polemica tra il patron della società di via Toscanini, l’imprenditore casertano Mario Russo, e i tifosi della Curva granata, che anzi si arricchisce di un nuovo episodio. Uno striscione apparso sabato durante il match contro la Samb che deprecava in modo eloquente e irriferibile dove dovevano andare a finire i 20 euro stabiliti per la Curva nel derby col Fossombrone è stato commentato duramente dallo stesso presidente Russo sul sito della società: "Nessuna scusa stavolta, uno striscione esposto in pieno giorno qualcuno lo ha pensato, scritto e appeso davanti a tutti; in tanti lo hanno visto senza fare nulla perché frutto di un pensiero diffuso e radicato. Questo gesto vi qualifica, in maniera estremamente evidente, per ciò che siete veramente senza che debba aggiungere altre parole. Orgoglioso delle mie radici e della mia terra. Vergognatevi!". Tra Russo, i tifosi, il Comune e i potenziali nuovi acquirenti si sta giocando, insomma, una partita infinita senza che se ne possano ancora vedere gli esiti.

s. c.