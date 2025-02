Fano, sbarco illegale al porto: sequestrati 12 tonni rossi

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 9 febbraio 2025 – Un'operazione della Guardia Costiera ha portato, nella tarda mattinata di ieri, al sequestro di dodici esemplari di tonno rosso lungo il litorale nord di Fano. L'intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, che si riferiva di uno sbarco sospetto sulla spiaggia. Una pattuglia è stata immediatamente inviata sul posto e ha intercettato un furgone isotermico carico di circa 440 kg di tonno rosso (Thunnus Thynnus), privo di qualsiasi documentazione che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità. La mancanza di questi certificati, essenziali per garantire la sicurezza alimentare , ha fatto scattare il sequestro del pesce, che sarebbe con tutta probabilità finito illegalmente nel circuito commerciale. Dopo l'intervento del personale veterinario della Asl di Pesaro, i tonni sono stati dichiarati non idonei al consumo umano e verranno quindi avviati alla distruzione. Il trasgressore è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro per la mancata tracciabilità del prodotto.

“Le attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca - ha dichiarato la comandante Maria Giovanna Trombetta , Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Fano - continueranno senza sosta da parte delle donne e degli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al fine di tutelare il consumatore finale e garantire i livelli di conservazione e tracciabilità previsti dalla normativa di settore. L'operazione condotta dimostra il nostro impegno quotidiano nel garantire al cittadino prodotti sicuri e certificati e contrastare tutti quei fenomeni di pesca illegale che ledono i lavoratori ei commercianti rispettosi delle regole e del mare quale volano delle attività marittime”.