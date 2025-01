Fano, scocca l’ora del ritorno. Al Mancini la Virtus Castelvecchio

Chiuso come meglio non si poteva il girone d’andata, il Fano Calcio è pronto ad iniziare quello di ritorno ospitando sabato 1° febbraio alle ore 15,00 (ingresso gratuito) allo stadio "Mancini" la Virtus Castelvecchio. Mister Spendolini dovrà fare ancora a meno di Filmon Incerti che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica e valutare le condizioni fisiche di alcuni atleti che sono alle prese con sintomi influenzali da diversi giorni. Chi invece sarà sicuramente assente sabato prossimo è Alessandro Sabattini (foto) fermatosi in settimana a causa di uno stiramento.

L’attaccante esterno del Fano ha riportato l’infortunio proprio in chiusura di una seduta di allenamento per cui adesso dovrà sottoporsi alle rituali analisi mediche per stabilire la gravità dell’infortunio. C’è il rischio che Sabattini debba restare fermo per settimane, se non addirittura mesi. Un contrattempo che non ci voleva perché Sabattini era rientrato proprio sabato scorso contro il Real Metauro, dopo aver saltato in precedenza le ultime due gare. La coppia titolare Gueye-Sabattini che si era così appena riformata è destinata nuovamente ad essere cambiata, il che comporterà forse anche una variazione dal punto di vista tattico in avanti. Ieri mister Spendolini ha fatto svolgere l’ultimo allenamento provando diverse soluzioni offensive.

Frattanto la società ha comunicato, con evidente soddisfazione da parte della dirigenza a partire dal presidente Giovanni Mei, che Leo Profili, storico massaggiatore dell’Alma negli ultimi decenni, tornerà a far parte dello staff sanitario. Nonostante una certa età, Leo Profili ha voluto mettere a disposizione la sua lunghissima esperienza e pertanto si renderà utile ogni volta che se ne presenterà l’occasione. Dopo il ritorno del dottor Augusto Sanchioni, un’altra "figura" si aggiunge al progetto di ridare vita al calcio fanese.