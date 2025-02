Fano, scritte offensive sotto il Comune per la complessa situazione dell'Alma

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 13 febbraio 2025 – Nella notte, alcune scritte offensive sono apparse sotto il Comune di Fano. Tra queste, due sono scritte in rosso granata: “Comune boia” e “Sindaco a Fano solo Alma”, un chiaro riferimento alla situazione del calcio cittadino. Un atto che il sindaco Luca Serfilippi definisce inaccettabile e che non influenzerà in alcun modo le scelte dell’amministrazione.“Mi dispiace per questo comportamento da parte di qualche malintenzionato – dichiara –. Sicuramente non faremo un passo indietro, anzi, siamo ancora più determinati nel portare avanti la nostra posizione. Non so se sia stato un tifoso o qualcun altro, ma sono in corso indagini da parte delle autorità competenti. Nella zona sono presenti diverse telecamere e l’invito a chi ha commesso questo reato è di palesarsi e assumersi le proprie responsabilità”.Serfilippi ribadisce la sua disponibilità al dialogo e critica il metodo scelto per esprimere il dissenso: “Sono abituato a parlare con le persone in faccia, non tramite scritte sui muri. Non c’è alcun bisogno di simili gesti. È un episodio che mi dispiace, perché sono sempre stato pronto ad ascoltare tutti, compresi i tifosi. So bene quanto l’Alma Juventus Fano rappresenti per la città e per tanti appassionati, ma quando parlo di una rifondazione del calcio fanese è perché, fin dai primi giorni del mio mandato, ho constatato situazioni critiche e problematiche legate alla gestione passata, con molte persone ancora in attesa di crediti dalla società”.Il sindaco conclude ribadendo che la vicenda non si chiude qui: “Il Comune di Fano ha quasi 80 mila euro di crediti e merita chiarezza. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, ma sono certo che il tempo sarà galantuomo”.Intanto, le tifoserie dei Panthers Fano 77 e degli Ultras Fano hanno subito preso le distanze dall’accaduto, condannando il gesto e negando qualsiasi coinvolgimento.Nel pomeriggio, poi, è comparsa un’altra scritta, stavolta sui muri dello stadio Mancini. In nero, qualcuno ha vergato la frase: “Via il consorzio dal Mancini”, un messaggio tutt'altro che enigmatico che si aggiunge al clima già teso attorno alla vicenda.