Fano si trasforma in Montmartre. Dal 10 maggio la mostra “Oltre”

È dedicata al dialogo la quarta edizione di ArteMista, che con la mostra "Oltre", dal 10 al 31 maggio trasformerà la Chiesa di Santa Maria del Suffragio in uno spazio di riflessione. Al centro dell’esposizione, le opere di Giuseppe Palazzi, Antonio Rasile e Vittorio Paolini (conosciuto anche come "el gnaff"), tre anime che con forza espressiva raccontano la propria interiorità attraverso colori, visioni, dolori e ossessioni. A dialogare con loro, come ospite d’eccezione, una figura tra le più struggenti e potenti dell’arte italiana del Novecento: Antonio Ligabue.

Una mostra che va oltre il perimetro delle sue pareti: a partire dalle ore 15.30 del 10 maggio, infatti, si accenderà anche l’attesa estemporanea di pittura a cielo aperto, un’iniziativa che accompagnerà il vernissage e che invita artisti di ogni età e provenienza a invadere pacificamente Fano con i loro cavalletti e i loro colori. Un vero e proprio "plein air" nel cuore della città, tra arte, spontaneità e condivisione, per trasformare Piazza Cleofilo e dintorni in una piccola Montmartre fanese. L’inaugurazione della mostra è in programma lo stesso giorno alle 17.30.