Fano, Smart parcheggiata alla fermata del bus: la foto fa il giro del web

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 15 agosto 2025 – Sotto la pensilina di viale Gramsci, a pochi passi da Porta Maggiore e l'Arco d'Augusto, là dove di solito si riparano passeggeri e pendolari in attesa dell'autobus, ieri mattina c'era un ospite insolito. Una piccola Smart bianca e arancione, accucciata come un cagnolino fedele, sembrava aspettare l'autobus al guinzaglio di un padrone immaginario seduto tra i vetri graffitati della fermata. Un'immagine surreale, che ha spinto più di un passante a scattare foto ea condividerle sui social. A immortalare la scena è stata Angelica Diambirini Palazzi, che sul gruppo Facebook “La Fano che ci piace” ha commentato con ironia e indignazione: «Questo è un mito!! In viale Gramsci parcheggio dentro la fermata dell'autobus… ma ha solo la multa?!?! Non so chi è più vergognoso! Minimo la dovrebbe riprendere all'Aci…». L'auto, fotografata di fronte alla panchina, occupava interamente lo spazio destinato alla salita e discesa dei passeggeri, costringendo chi si trovava lì a camminare sulla carreggiata. Sul parabrezza campeggiava già una contravvenzione, ma la vicenda ha scatenato molta ilarità in rete, tra commenti ironici e battute sul “parcheggio più creativo dell'anno”. La fermata di viale Gramsci, in piena zona urbana, è tra le più frequentate della città. Un'auto parcheggiata in quel punto non è solo un intralcio, ma anche un rischio per la sicurezza. L'episodio, seppur curioso, riapre quindi la discussione sull'educazione stradale e sul rispetto degli spazi pubblici, ricordando che certi “guinzagli” sarebbe meglio lasciarli a casa.