Fano, spacciava sotto casa: 46enne arrestato condannato e multato per 2400 euro

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 maggio 2025 - Si aggirava da giorni sotto casa incontrando continuamente persone, tanto da insospettire alcuni residenti del quartiere Vallato – San Lazzaro. È bastata una segnalazione ai Carabinieri per far partire un'attività di osservazione che ha portato all'arresto di un quarantaseienne fanese per spaccio di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio del 30 aprile, i militari della Stazione di Fano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, lo hanno colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina, del peso di 2,6 grammi, a un coetaneo residente in città. L'intervento è scattato immediatamente e ha condotto a una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita.Il materiale è stato posto sotto sequestro e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima, svoltasi il 2 maggio al Tribunale di Pesaro.Il giudice monocratico ha convalidato l'arresto, condannando l'uomo a un anno di reclusione ea una multa di 2.400 euro. La pena è stata sospesa, consentendogli il ritorno in libertà.