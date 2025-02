Fano Sport premia le società più impegnate

Il Consorzio Fano Sport ha premiato ieri mattina allo stadio, con un contributo di 3mila euro a testa, tre società sportive impegnate particolarmente in ambito sociale e che non sempre godono di sponsorizzazioni adeguate per lo svolgimento della loro attività. Si tratta dello Sporting Amp Football del presidente e calciatore Luigi Magi che ormai da anni si cimenta in Serie A di calcio amputati e che avendo vinto il campionato sarà impegnata prossimamente nella Champions League in Turchia; del Basket Fanum del presidente Gianluca Castellani che supporta il progetto del baskin seguito da Gabriella Galli, il quale unisce tutte le differenti abilità, partecipando a campionati regionale e nazionali; e infine della società impegnata nelle discipline orientali, la Yan Long del presidente Diego Rillo che porta avanti un progetto Kung Fu e Neurosviluppo per l’autismo.

Un bell’esempio innovativo di come lo sport possa essere utilizzato per migliorare le condizioni di vita di giovani con disturbi del neurosviluppo attraverso le arti marziali cinesi. Oltre al presidente Paolo Petrucci all’incontro erano presenti quasi tutti i soci del Consorzio Fano Sport e l’assessore allo sport Alberto Santorelli.

sil.cla.