Fano, strage di gomme al parcheggio del cimitero

Il parcheggio del cimitero finito nel mirino dei vandali. A sinistra, una gomma forata

Fano, 10 gennaio 2022 - Strage di pneumatici , nella notte tra domenica e lunedì, nel parcheggione del cimitero centrale. Ignoti hanno tagliato le gomme di una decina di autovetture, regolarmente parcheggiate una accanto all’altra nel lato che si affaccia sul campo da rugby. Hanno usato un punteruolo o uno strumento simile per forare le ruote: a chi tutte e quattro, mentre ai più ’fortunati’ solo due, ma la anteriore sinistra e la posteriore destra, in modo che i proprietari non potessero neppure sostituire la gomma da soli per poter utilizzare l’auto. E così il carro attrezzi ieri mattina ha avuto un bel da fare a trasportarle via tutte per la riparazione. Ne ha caricate otto, di altrettanti fanesi residenti al Poderino che poco prima avevano trovato la brutta sorpresa e nel pomeriggio si sono rivolti ai carabinieri di Fano.

Puntate su quel parcheggio, però, non ci sono telecamere che possano essere d’aiuto all’identificazione degli autori, che le forze dell’ordine però sospettano possa essere un gruppo di ragazzini scapestrati, che da qualche tempo ha preso l’abitudine a ritrovarsi lì di notte per fare gare di auto e motorini con le marmitte truccate. Creando disagio ai residenti. "Non so quanto ci costerà questo scherzetto, ma ora che siamo anche in fase di trasloco non ci voleva proprio - racconta Francesca Giovagnoli, da 48 anni residente in viale Italia e in procinto di trasferirsi in campagna -. Qui non si vive più. Le auto corrono come matte lungo il viale e per di più nel parcheggio del cimitero la notte fanno le corse. Stamattina abbiamo trovato l’auto con ben due gomme squarciate e abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi. Quando è venuto, l’autista mi ha detto che ne aveva già trasportate altre sette".

Pensava di aver parcheggiato in un luogo sicuro. "L’ho lasciata lì intorno alle 20.30, sotto il lampione - prosegue il racconto -. Ma è anche vero che qui di notte staccano tutto. Mio marito è andato a riprenderla intorno alle 6.30 per andare a lavorare a Sant’Ippolito e l’ha trovata così. La nostra e tutte le altre, in fila". E’ arrabbiata Francesca, per il danno e il disagio, ma più che con i ragazzi si sfoga contro i genitori: "A mancare è l’educazione. Se ne vedono davvero tanti di questi ragazzini maleducati in giro per Fano. A me è la prima volta che capita, ma ci sono stati altri episodi qui in passato. D’altronde se durante la notte spengono le luci….".

A tal riguardo l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori precisa: "Noi non abbiamo mai riscontrato anomalie di funzionamento nell’impianto pubblico del parcheggio del cimitero. In più le paventate riduzioni dell’illuminazione pubblica per il caro energia, non ci sono state. Lì come altrove l’impianto si accende con uno specifico sensore crepuscolare, che si attiva e disattiva automati camente a seconda della luminosità data dall’ambiente esterno".