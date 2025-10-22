Fano, sui muri del centro commerciale insulti contro il sindaco e la premier Meloni

FANO (Pesaro e Urbino), mercoledì 22 ottobre 2025 – Scritte offensive contro il sindaco di Fano Luca Serfilippi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono comparse nelle ultime ore sui muri del centro commerciale di Sant’Orso. Con vernice spray rossa, durante la notte, ignoti hanno tracciato le frasi “Sindaco di Fano fascista” e “Meloni mafiosa genocida”, in caratteri cubitali sulla parete esterna dell’edificio.La scoperta ha suscitato immediata condanna da parte del primo cittadino, che parla di «gesto vile e codardo».«Chi insulta e imbratta non esprime un’idea: mostra solo ignoranza, rabbia e vigliaccheria – afferma Serfilippi –. Condanno con fermezza quanto accaduto e ribadisco che io ci metto la faccia ogni giorno, alla luce del sole, per lavorare con serietà e rispetto per Fano e per i cittadini». Il sindaco ha poi voluto far sapere di aver manifestato personalmente la propria solidarietà alla premier Meloni: «Ho voluto esprimere alla presidente del Consiglio la mia vicinanza, sottolineando come questo gesto nulla abbia a che vedere con Fano, una città che si riconosce nei valori del rispetto, del dialogo e del confronto democratico».E conclude: «Chi si nasconde dietro una bomboletta per insultare le istituzioni non ha né coraggio né dignità. Fano è una città che non si piega all’odio: chi prova a trascinarla nel fango troverà sempre una comunità unita, orgogliosa e determinata a difendere i propri valori». Sulle scritte sono in corso accertamenti da parte della Polizia, che ha avviato le verifiche per individuare i responsabili.