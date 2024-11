Fano, trasferta complicata. Un Real con difesa di ferro

È una trasferta insidiosa quella di oggi pomeriggio per il Fano impegnato in trasferta a Senigallia contro il Real Porto nell’anticipo della 5a giornata di andata del campionato di Terza categoria. Il match si gioca alle 16,00 sul sintetico dello stadio "Bianchelli" di Senigallia. Gli avversari sono una delle poche squadre di questo Girone B che non hanno mai perso e posseggono una delle migliori difese del torneo. Una caratteristica che il direttore sportivo Roberto Canestrari mette bene in evidenza. "La sfida di oggi contro il Real Porto Senigallia non sarà affatto semplice perché loro sono una buona squadra fatta di un bel mix tra giovani ed esperti, forte tecnicamente, e che di sicuro ci darà filo da torcere. Noi però andiamo là per fare la nostra partita, dimostrare di essere superiori e provare vincere. Alle volte, come è successo sabato scorso contro il Real Vallone, non è facile riuscire a vincere perché contro di noi le altre squadre tendono a chiudersi bene dietro". Un piccolo vantaggio può invece essere rappresentato dal fatto di giocare in uno stadio dotato di terreno sintetico. "Vero. Il terreno del "Bianchelli" è un sintetico di ultima generazione, e penso adatto per noi. Al di là di questo, mi aspetto comunque di vedere una squadra in costante crescita e miglioramento". Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo mister Spendolini potrà contare sul rientro di Bianchi: si tratta di vedere se il centrocampista ex Vis Pesaro giocherà fin dal primo minuto oppure se partirà dalla panchina.

A fargli posto dovrebbe essere Mea, mentre Patrignani potrebbe essere riconfermato nel ruolo di esterno nel caso in cui Giovannelli non dovesse essere in forma.

sil.cla.