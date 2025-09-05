Fano-Urbino, nel mirino i proclami di riapertura

Nella campagna elettorale in corso torna al centro del dibattito la Fano-Urbino, una linea ferroviaria dismessa da oltre quarant’anni che continua a dividere opinione pubblica e candidati. A sollevare il tema è il Comitato Ciclovia del Metauro, che accusa alcuni esponenti politici di alimentare false speranze sulla riapertura della tratta. Secondo il Comitato, nonostante le promesse, "è ormai assodata l’impossibilità del ritorno del treno sul vecchio percorso abbandonato da RFI", anche alla luce dello Studio di non fattibilità tecnica ed economica già visionato dalla Regione.

Non mancano esempi di quelle che vengono definite “bugie”: l’inserimento della linea nel Piano Infrastrutture Marche 2032, smentito dal fatto che il progetto non compariva nella versione originaria del piano; o la convinzione che la linea sia ancora “integra”, quando in realtà, dopo decenni di incuria, i binari e soprattutto ponti e gallerie risultano in degrado e fuori norma. IIl Comitato contesta anche l’idea che la ferrovia possa tornare utile al trasporto merci e respinge le dichiarazioni di chi svaluta l’uso della bicicletta: "non solo per le scampagnate, ma un mezzo di trasporto sempre più diffuso per lavoro, scuola e turismo".

Per i promotori della ciclovia, dunque, l’unica prospettiva realistica è la trasformazione dell’ex tracciato in una pista ciclabile, già “naturale” grazie alla vegetazione cresciuta negli anni.

Una visione che guarda al futuro della valle del Metauro puntando sul cicloturismo, contro promesse elettorali ritenute irrealizzabili.

ti. pe.