Fano, vandali decapitano la statua di Gesù Bambino a Montemaggiore

I pezzi della statua di Gesù Bambino presa di mira dai vandali

Colli al Metauro, 8 gennaio 2023 – Hanno decapitato la statua di Gesù Bambino, nascondendone la testa a cento metri di distanza e, non contenti, gli hanno reciso anche un braccio. Grave atto sacrilego a Montemaggiore di Colli al Metauro, dove la notte precedente l’Epifania dei vandali hanno infierito sul presepe di piazza Italia (quella del municipio), ai piedi della scalinata che conduce a piazza Bramante.

Una rappresentazione della Natività che era stata allestita dalla Pro Loco l’8 dicembre e che venerdì ha fatto rabbrividire per le mutilazioni infertegli.

A denunciare l’accaduto, con la voce spezzata dalla rabbia e dal dispiacere, è la presidente della Pro Loco Catia Curzi: "Siamo davvero esterrefatti. Ieri (venerdì, ndr) pomeriggio, durante l’evento conclusivo della nostra iniziativa ‘Villaggio di Natale’, nel presepe abbiamo visto la statua di Gesù con un braccio staccato e senza più la testa. Ritrovata poco dopo da alcuni bambini in piazza Bramante, sotto dei teli bianchi con cui avevamo realizzato della finta neve e che in quel punto presentavano uno strano rigonfiamento".

"E’ davvero un episodio gravissimo – riprende Curzi -, anche perché, trattandosi di una statua in resina alta più di 50 centimetri e molto resistente, è chiaro che per staccargli la testa e un braccio è stata usata molta forza. Insomma, siamo di fronte ad un atto vandalico voluto e non ad un ‘gioco’ maldestro finito male". Oltre all’aspetto sacrilego, la presidente della Pro Loco evidenzia anche "la completa mancanza di rispetto nei confronti di chi, nella fattispecie i volontari dell’associazione turistica, hanno lavorato a lungo per abbellire il centro storico del paese e per far risaltare i valori legati alla Natività. E’ una cosa bruttissima da commentare – aggiunge – e che, oltre a noi volontari, ha colpito profondamente l’intera comunità. Quando ci hanno portato la testa del Bambinello ridotta in quel modo ho provato un autentico pugno nello stomaco".

Un ‘cazzotto’ che potrebbe avere presto il nome dei responsabili: "Già da ieri (venerdì, ndr) abbiamo allertato la polizia locale, che sta conducendo le indagini – conclude Catia Curzi -. E da quanto sappiamo, sembra che gli agenti siano già sulle tracce degli autori di questo gravissimo atto, che non può essere assolutamente archiviato come una semplice bravata, anche perché, ripeto, per rompere una statua in resina come quella c’è voluto un feroce accanimento".