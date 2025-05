Fano, vede pattuglia dei carabinieri e getta droga dal finestrino

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 2 maggio 2025 - Un diciottenne di nazionalità albanese, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato la sera del 28 aprile dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano, colto in flagrante mentre trasportava cocaina destinata allo spaccio.L’operazione è il frutto di un’indagine avviata nei giorni precedenti dai militari della Stazione di San Costanzo, che avevano raccolto informazioni su un traffico di droga tra Fano e i Comuni limitrofi, effettuato a bordo di una specifica autovettura. Le segnalazioni hanno dato il via a una serie di controlli mirati, con pattuglie in abiti civili e in divisa, nei territori di Fano, Mondolfo e San Costanzo.Nel pomeriggio del 28 aprile, i carabinieri sono riusciti a intercettare l’auto sospetta a Torrette di Fano. Alla vista della gazzella, il giovane ha cercato di disfarsi della droga, lanciando due sacchetti dal finestrino ancora in corsa. I militari, però, hanno recuperato subito gli involucri, trovando all’interno 18 dosi di cocaina, per un totale di circa 40 grammi.Durante la perquisizione del veicolo e della persona, sono stati trovati anche materiali per il confezionamento della droga, un cellulare, 395 euro in contanti e un dispositivo elettronico capace di rilevare microspie. Tutto il materiale, compresa l’auto, è stato sequestrato.Il giovane è stato portato nel carcere di Pesaro, su disposizione del Pubblico Ministero. Il 30 aprile, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto, disponendone però la scarcerazione con il divieto di dimora nelle Marche e in Emilia-Romagna.Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete dello spaccio.