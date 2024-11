Fano viaggia a punteggio pieno. Vittoria anche con gli uomini contati

Dopo sette giornate il Fano Calcio viaggia a punteggio pieno nel girone B di Terza Categoria. I fanesi sfruttano appieno, nell’ultima giornata, il secondo turno casalingo consecutivo contro il Marotta Maroso Mondolfo sconfitto piuttosto nettamente sabato scorso al "Mancini" di fronte ad un discreto pubblico. Un successo arrivato nonostante gli uomini contati per le numerose assenze (Niang, Incerti, Gueye, Apezteguia, Manuelli, Orciani, Casoli), tanto che in panchina si sono seduti appena cinque giocatori, fatto quest’ultimo che ha finito per condizionare le scelte tecniche di mister Spendolini, specie quando si è trattato di "rivitalizzare" una gara che, dopo una buona partenza, è andata un po’ spegnendosi sul piano del rendimento atletico. La cosa non è del tutto piaciuta neppure al capitano dei granata Alex Nodari che, a fine partita, aveva fatto una identica considerazione: "Certamente sono contento per la vittoria e per i tre punti ottenuti nonostante le numerose assenze, ma è necessario migliorare l’approccio alle partite".

Terza Categoria Girone B, risultati 7a giornata: Corinaldo B-Tre Ponti 2-0, Real Porto Senigallia-Real Metauro 2018 1-5, Fano Calcio-Marotta Maroso Mondolfo 8-0, Real Case Bruciate World Fire Montemarciano-Novilara Calcio 4-1, Real Vallone Senigallia-Virtus Castelvecchio 1984 4-0, Casa 33 Pesaro-Babbucce Tavullia 1-2, Marottese Arcobaleno B-Olimpia Juventu Falconara 2-5. Classifica: Fano Calcio 21, Real Metauro 18, Novilara Calcio 15, Corinaldo Calcio B* 14, Olimpia Juventu Falconara, Tre Ponti Fano, Real Case Bruciane Montemarciano 12, Babbucce Tavullia 9, Real Vallone Senigallia, Marotta Maroso Mondolfo 7, Real Porto Senigallia 6, Marottese Arcobaleno B 3, Nuova Bedosti 2, Virtus Castelvecchio, Casa 33 Pesaro 1. (* Corinaldo B non fa classifica ai fini della promozione).