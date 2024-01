Fano vuole mettere in difficoltà Bari

Il nuovo corso targato Vincenzo Mastrangelo è cominciato nel migliore dei modi con il successo in Coppa Italia contro San Giustino. Ora per la Smartsystem Fano testa al campionato con il match casalingo che si gioca oggi alle ore 18 contro Bari: "Archiviamo la Coppa e pensiamo a Bari – afferma il centrale Gabriele Maletto – vogliamo continuare a far bene anche in campionato". Il Just British Bari si trova invischiato nelle zone basse della classifica ed è assetato di punti. I pugliesi sono stati bravi a mettere in difficoltà Macerata qualche settimana fa, ma nell’ultimo turno sono incappati in una sconfitta pesante a Sabaudia. Dal canto loro i virtussini, sulle ali dell’entusiasmo dopo il blitz in Umbria, voglio mantenere l’imbattibilità interna: "Volevo fare i complimenti alla squadra – afferma lo schiacciatore Pietro Merlo – per come ha giocato a San Giustino, una prestazione che dovrà essere assolutamente ripetuta anche domenica al Palas Allende contro Bari". Tre vittorie e undici sconfitte in campionato per i baresi che si affideranno alle schiacciate di Padura Diaz e del duo Wojcik-Galliani che, all’andata (3-2 per Fano), fecero soffrire i virtussini. Al centro ci saranno Persoglia e Pasquali con il duo Maletto-Focosi chiamato a ripetere la prestazione di Coppa Italia di mercoledì scorso. C’è bagarre dal secondo posto in giù e questa è la ghiotta occasione per i biancorossi per provare a confermarsi ed allungare in classifica, con la speranza che si possa rosicchiare qualche punto anche alla capolista Macerata.

La classifica vede infatti i maceratesi al primo posto a quota 33 punti. In seconda piazza c’è la Virtus Fano a braccetto con San Giustino (27 punti a testa). A seguire Palmi e Lagonegro a 25, Sorrento 21, Modica 20, Casarano 19, Lecce 18, Napoli 17, Bari e Sabaudia 12, Marcianise 11.

b.t.