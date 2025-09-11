FantaVoto, gli scenari. Se Manocchi è eletta in pole c’è Giammarioli

Lo schema, a meno di 20 giorni dalle elezioni regionali, sarebbe questo: se Loretta Manocchi fosse eletta e passasse a palazzo Raffaello in Ancona, al suo posto e cioè nella poltrona di vicesindaco, tornerebbe in auge Maria Flora Giammarioli, ex presidente della Carnevalesca. Da aggiungere, secondo le malelingue, che la Giammarioli ha lasciato – volontariamente – la poltrona della manifestazione più importante e antica della città convinta che sarebbe poi transitata in consiglio comunale. Cosa che non è successa. Stando a radio-palazzo il nome di Giammarioli sarebbe stato fatto dalla stessa Manocchi in un incontro riservato e a porte chiuse con il primo cittadino. Anche se il sindaco Luca Serfilippi bolla questa storia come una fantasia, anche perché la situazione viene ritenuta di non facilissima gestione.

Intanto però l’ipotesi della poltrona da vicesindaco alla Giammarioli sta suscitando qualche perplessità tra i vertici del Comune e non solo, dato che all’ex presidente della Carnevalesca andrebbero a finire tutte le delicate e importanti deleghe che in questo momento fanno capo alla Manocchi. Che dentro Fratelli d’Italia ci siano contrasti non è una cosa nuova tanto che Davide Delvecchio, che alla passate amministrative è risultato il quinto consigliere più votato, afferma con un pizzico di ironia: "Quello è un posto che per le quote rosa spetta a una donna. Comunque mi metto una gonna e vado io a fare il vicesindaco. Che ci siano malumori su questo possibile accordo è facile, non solo in Fratelli d’Italia ma anche all’interno degli altri partiti che compongono la maggioranza. È forse per questa ragione che sta emergendo un patto sul cambio di guardia sulla seconda poltrona della Giunta. Non mi meraviglierei di nulla, anche se secondo me me i nomi che circolano sono due: oltre a quello della Giammarioli anche quello della Cucuzza. Comunque tutti discorsi un po’ campati per aria anche perché si sta dando per scontata una elezione in Regione che è tutt’altro che scontata. Io non sarei tanto sicuro che la Manocchi ce la farà, anche se è vero – continua Delvecchio – che la Giammarioli sta facendo una fortissima campagna elettorale in favore proprio della Manocchi. Addirittura è stata vista girare, la Gianmarioli, con una maglietta con il volto della Manocchi chiedendo il voto. Io so solo una cosa: che sono stato il quinto consigliere eletto in in Consiglio comunale e nella sostanza figuro come un esterno. Comunque faccio una previsione: alla fine delle Regionali si andrà quasi sicuramente ad un rispasto di giunta anche in base ai nuovi equilibri politici".

Luciano Cecchini, anche lui di Fratelli d’Italia e in consiglio comunale, fa parte dei vecchi patriarchi della città. Anche lui è stato presidente della Carnevalesca. Dice: "Ho sentito anch’io queste voci di corridoio ma spero che tutto questo non accada e cioè che ci sia un cambio alla poltrona da vicesindaco. In tutta sincerità, io comando come il due di bastoni quando comanda coppe e tra l’altro questo ambiente non mi piace. Sono entrato in politica solo per dare una mano a Luca Serfilippi che conosco da quando aveva i pantaloni corti. Spero che questa campagna elettorale finisca presto e che dalla fine del mese si torni a lavorare per la città evitando di fare stupidaggini".

m.g.