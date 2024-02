Fanum Fortunae, le ragazze brillano

La squadra di scherma del Fanum Fortunae ha partecipato al campionato italiano a squadre di Spada serie C zona2 e torna con la promozione conquistata dalla squadra femminile essendosi classificata al primo posto nella gara a squadre mentre si è piazzata 18^ la squadra maschile. Nella giornata di sabato si è disputata la gara femminile. Il buon piazzamento permette alla squadra fanese di saltare i sedicesimi e di essere negli ottavi dove incontrano la Virtus Bologna, superandola per 45 a 34. Nei quarti effettuano l’assalto con l’altra squadra bolognese, Cus Bologna e vincono 45 a 43. In semifinale incontrano il club scherma Taranto e senza perdere nessun assalto conquistano la finale e la promozione. In finale superano con 8 punti di vantaggio il forte Frascati Scherma e salgono sul gradino più alto. I ragazzi effettuano una buona fase ai gironi. Tutte le squadre devono effettuare i sedicesimi e la squadra fanese si incontra con il Club scherma Cosenza, gli atleti dopo una prima parte sotto tono, si riprendono e cercano con determinazione di recuperare lo svantaggio. Alla fine ha la meglio la squadra cosentina. I portacolori della città della fortuna si piazzano al 18° posto.

l. d.