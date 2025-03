Farmacisti da 140 anni: premiato Domenichelli

Tanta gente ha partecipato al teatro Angel dal Foco alla consegna del premio Pergolese dell’Anno 2025 ad Arturo Domenichelli (foto), titolare della storica farmacia della città dei Bronzi. Avviata nei primi anni dell’Ottocento, rimase chiusa per un lungo periodo, finché fu riaperta da Pietro Domenichelli intorno al 1875.

La quarta generazione della famiglia gestisce ancora l’attività e la farmacia conserva tutt’oggi i bellissimi arredi ottocenteschi in stile Impero a cui poi si sono aggiunte decorazioni Liberty. Il riconoscimento è stato attribuito a Domenichelli per la lunga gestione ma anche a tutta la famiglia per l’importante servizio dato alla città per 150 anni. Il presidente della commissione Franco Bompani ha illustrato le motivazioni del premio, mentre la Laudatio è stata tenuta da Sergio Belardinelli, alla presenza del sindaco Sabatucci e dell’onorevole Antonio Baldelli.

s.fr.