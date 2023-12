Compie cento anni Fausta, l’ostetrica dei record

Fano (Pesaro Urbino), 12 dicembre 2023 – Ha visto nascere tre generazioni di fanesi, Fausta Ciancamerla. E di un paio ha sentito addirittura emettere il primo vagito. La maggior parte dei fanesi nati negli anni ’50 è venuta infatti alla luce con il suo aiuto, di gran professionalità accompagnata a tanta amorevolezza. E’ stata lei a tagliare il cordone ombelicale di tanti volti noti della città, che ora si rallegrano per un altro importante taglio operato dall’ostetrica…. il taglio del traguardo dei 100 anni.

Tra i primi a festeggiare il 100esimo compleanno di questa "leggenda" della città della Fortuna è stato ieri mattina il sindaco Massimo Seri, che si è recato a casa della neo centenaria portandole in dono una pergamena e gli auguri dell’intera città. Una casa a pochi passi dal Santa Croce, dove però la donna non ha mai lavorato, avendo svolto per quasi mezzo secolo la libera professione, ovvero aiutando le puerpere a partorire in casa loro. "Fausta è la Fausta - afferma il sindaco Massimo -. Nel giorno del suo centesimo compleanno, ha ripercorso tutta la sua vita, piena di affetto e aneddoti. Un’ostetrica con la O maiuscola che ha fatto nascere tantissimi fanesi, mettendosi sempre al servizio degli altri. E’ diventata una istituzione visto che a bordo della sua Topolino si recava nelle case più sperdute della nostra campagna per assistere le mamme durante il parto. Una passione che ha tramandato a sua figlia che l’ha seguita in questa professione nel nostro ospedale".

La figlia Annalisa, infatti, quando la madre era ormai vicina alla pensione, ha pensato bene di continuare quel lavoro amorevole che aveva sempre visto fare alla Fausta. E negli anni 80, ha iniziato a lavorare come ostetrica all’ospedale di Fano. "La Fausta è mia zia, una gran professionista e una gran donna - commenta l’ex assessore allo Sport della Giunta Carnaroli, Oretta Ciancamerla -, suo padre e mio nonno erano fratelli. Ha aiutato anche me a partorire il mio primo figlio, nel 1993. Era già grandina… Quando ero in attesa infatti mio padre stava molto male tant’è che è morto prima che nascesse mio figlio. Prima di morire però è andato dalla cugina perché voleva che lei mi aiutasse. Le ha detto: ‘mi raccomando seguila tu’. E quando è stata l’ora è venuta anche mia cugina Annalisa. La Fausta è sempre stata molto stimata e la professionalità si è vista anche in quella occasione".

Tra i pargoletti noti tirati fuori dall’utero materno dalla Fausta e che ora le fanno gli auguri, ci sono anche il presidente della Coomarpesca e fondatore del PesceAzzurro Marco Pezzolesi (1956), l’ex presidente dell’Ente Carnevalesca Luciano Cecchini (1957), la moglie di Luciano Radici (1958), la nipote del dj Francesco Boiani… "ha fatto nascere mia mamma" ricorda Carla, "Anche io nata in casa" la ricorda Brunetta mentre Maria Rosalba non è sicurissima, ma si unisce agli auguri. "Dal racconto di mia mamma Ada e mia zia Elsa che assistette alla mia venuta - racconta la memoria storica di Fano, Paolo Boiani, cugino del noto dj Francesco - è stata la Fausta a farmi vedere la luce alle 3.30 del 15 febbraio 1950. Sicuramente non un parto semplice poiché pesavo ben 5,800 Kg. Infiniti auguri".