Fausto Leali alla ’Fiera di San Giorgio’. E c’è pure il simulatore di volo sul borgo

Sarà la voce graffiante di Fausto Leali il valore aggiunto dell’edizione 2025 della storica ‘Fiera di San Giorgio’ di Terre Roveresche, in programma per venerdì 25 aprile e presentata ieri mattina dal sindaco Antonio Sebastianelli, dall’assessore Claudio Patregnani, dal presidente della Pro Loco Sauro Rossetti, dal numero due dell’Asd ‘Sangiorgese’ Roberto Barattini e da Daniele Bolla dell’associazione ‘Futuro Unisce’.

Accanto al tradizionale e vasto mercato degli ambulanti (aperto dalle 8 alle 23), in cui primeggiano i prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, la giornata prevede una serie di iniziative culturali e di riscoperta della storia dell’entroterra metaurense: esposizioni pittoriche e fotografiche, mostre di lavorazioni artigianali e antichi mestieri, i ‘giochi di una volta’, rassegne hobbistiche e di collezionismo.

A ciò si aggiunge la possibilità di vistare il MuSA – Museo Storico Ambientale –, che custodisce sezioni dedicate alla bachicoltura e all’apicoltura, due attività storicamente preminenti a San Giorgio; e un altra che presenta una vasta collezione tassidermica donata da Vittorio Branchini. Al palazzo municipale si potrà ammirare la ricca mostra permanente di aeromodellismo del compianto Quinto Sartini; mentre la vicina sala polivalente ospiterà dalle 10 ‘In volo su Terre Roveresche’: esperienza con un simulatore di volo professionale (prenotazioni al numero 339.2006705).

Ampio spazio sarà dato alla gastronomia, con la possibilità di gustare alcuni dei migliori piatti della cucina tradizionale nelle osterie e negli stand allestiti per l’occasione; alle animazioni per bambini; e alla musica, con le esibizioni pomeridiane in Piazza del Comune della band ‘Evergreen’ e al Castello dei ‘Salt Peanuts’. E la musica sarà anche la grande protagonista della serata, con il concerto al campo da calcio, dalle 20,30, del cantautore Fausto Leali, che proporrà tanti suoi successi.

A seguire, altro spettacolo live con le ‘Amagirl’, dj set e vocalist con la migliore musica dance degli anni ’90. Tutto gratuito, eccezion fatta per il concerto di Leali, con biglietti da 10 a 20 euro.

s.fr.