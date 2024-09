Febbre Dengue a Fano, l'Ast invita a fare accertamenti per chi presenta sintomi influenzali

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 17 settembre 2024 - Si è fermata a 20 la conta dei contagi accertati di Dengue a Fano. Ma l'invito dei sanitari è quello di sottoporsi ad esami specifici nel caso si presentino sintomi influenzali, soprattutto per i residenti nelle zone in cui si sono registrati i focolai, per consentire di monitorare la situazione in atto. Dai medici di famiglia, infatti, sono giunte infatti una ventina di segnalazioni di persone che hanno evidenziato sintomi di influenza che dovrebbero essere approfonditi.

Non è detto che si tratti della Dengue, ma in presenza di questa malattia nel nostro territorio, per i medici è bene effettuare ulteriori accertamenti. Per questo l'Unità operativa complessa d'igiene, sanità pubblica e prevenzione malattie infettive dell'Ast 1 ha spedito a queste persone degli avvisi, con l'invito a recarsi nel loro ambulatorio. Un invito, non un obbligo. A maggior ragione l'invito è rivolto a coloro che, senza rivolgersi al medico di medicina generale, manifestano i sintomi di febbre alta e di dolori alle articolazioni, di sottoporsi alle analisi per accertare con esattezza la natura della loro patologia.

Intanto questa mattina il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha incontrato i rappresentanti di Enel Green Power evidenziando l'urgenza dell'intervento di disinfestazione contro le zanzare. “Siamo convenuti – riferisce Serfilippi - che quando il Comune ripartirà con la propria disinfestazione, altrettanto farà Enel all'interno del Canale. Il Comune di Fano in queste due notti ha già provveduto all'intervento su tutta la parte esterna che si affaccia sulla strada. Ho sottolineato la necessità di garantire una pulizia costante e adeguata del canale, in particolare nel tratto che va dalla Superstrada fino alla Liscia. Anche su questo tema Enel Green Power ha accolto la richiesta dell'amministrazione di terminare l'operazione di pulizia straordinaria messa in campo in questi mesi con la promessa di aggiornarci ben prima dell'inizio dell'estate per un piano ad hoc”.

Allo stesso tempo si è anche discusso del rinnovo del protocollo d'intesa per la gestione dell'avifauna domestica nel Canale Albani, in scadenza a fine anno. “Abbiamo trovato piena disponibilità al rinnovo, con l'impegno comune di tutelare il benessere degli animali e preservare gli equilibri ecologici, anche grazie al prezioso contributo dell'associazione Progetto Ugo e della Protezione Civile Club Mattei”.

Infine, il sindaco ha illustrato la sua visione a lungo termine per il futuro del Canale Albani: “Ho chiesto ad Enel Green Power la disponibilità a trasformare il Canale Albani in un corridoio ecologico. Il mio progetto prevede di convertirne parte in un percorso pedonale e ciclabile, in particolare nel tratto che attraversa il centro città. In questo modo, il canale potrebbe diventare una risorsa per la città, un luogo da vivere e da valorizzare, passando da semplice corso d'acqua, con notevoli costi di gestione, a un corridoio verde rinnovato e fruibile. Nella mia visione la parte finale del canale verrebbe invece mantenuta come contesto idoneo ecologico alla vita delle specie locali con un piccolo corso d'acqua artificiale in cui ospitano le anatidi”.