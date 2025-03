Federiciana, il serpentone di libri in partenza. E i codici malatestiani finiscono a Pesaro

di Anna MarchettiCi vorranno almeno due mesi per liberare la Federiciana da libri, documenti e arredi: ieri mattina è partito il trasloco dei 7.500 metri lineari di patrimonio librario conservato all’interno della biblioteca storica di via Castracane. Il materiale sarà momentaneamente portato in un deposito specializzato. Partirà invece all’inizio di aprile l’inscatolamento dei documenti conservati all’Archivio di Stato, a piano terra della Federiciana. Anche in questo caso la destinazione sarà un deposito autorizzato. Non sarà traslocata altrove la Sala dei Globi della Federiciana: la stanza, con le scansie lignee intagliate, i volumi dell’abate Federici e i due mappamondi (uno celeste e uno terrestre) del 1688 realizzati dal cosmografo Vincenzo Coronelli, sarà sigillata e nulla sarà toccato al suo interno. Questa la decisione presa per la migliore tutela della Sala dei Globi.

Faranno pochi chilometri i codici malatestiani (113 registri e una busta miscellanea) temporaneamente accolti dall’Archivio di Stato di Pesaro in attesa di tornare a Fano non appena sarà pronta, a Palazzo Nolfi, la nuova sede della sezione fanese. Si ipotizza che i lavori possano essere terminati entro la fine dell’anno anche se al momento il cantiere è fermo. "Una sospensione tecnica momentanea – assicura la direttrice provinciale, Sara Cambrini – i lavori riprenderanno a breve". Cambrini spiega la decisione di conservare i codici malatestiani a Pesaro: "Delicatezza dei volumi e formato ci hanno fatto optare per uno spostamento limitato". I depositi dell’Archivio di Stato di Pesaro accoglieranno anche le pratiche edilizie "per non creare un disservizio ai cittadini che abbiamo bisogno di consultarle". Per insufficienza di spazio, Pesaro non potrà ricevere l’archivio storico notarile con documenti che vanno dal 1364 al 1873, il quale sarà destinato ad un deposito esterno come tutto il resto del materiale che si trova attualmente nell’Archivio di Stato fanese.

Per il trasferimento di tale patrimonio documentale sono state coinvolte diverse ditte: una, già contattata in precedenza, che si occuperà di spolverare il materiale, una di impacchettarlo e la terza si farà carico del trasporto. Intanto da ieri mattina, la società Archivi Service (che ha ha già lavorato per la biblioteca Oliveriana di Pesaro e la biblioteca Benincasa di Ancona) ha avviato l’inscatolamento dei libri e dei documenti (circa 12-13mila volumi) che fanno parte del patrimonio della biblioteca Federiciana. Per riporli negli scatoloni si seguono i criteri di archiviazione utilizzati dalla biblioteca stessa e il procedimento richiederà 2 mesi e mezzo di tempo.

Lo svuotamento dell’edificio di via Castracane è necessario per l’avvio del progetto firmato dall’architetto Mario Cucinella della nuova Federiciana, per un importo di 10,5 milioni di euro di cui 2,5 milioni di fondi Pnrr, 3 milioni della Regione Marche e 5 milioni del Comune che ha acceso un prestito con Cassa Depositi e Prestiti. I tempi sono strettissimi: il bando per l’affidamento dei lavori, pubblicato l’1 marzo scadrà giovedì 27 marzo, l’obiettivo è di avviare i cantieri entro il 30 maggio 2025 e completare la prima fase dell’opera (quella che riguarda la biblioteca storica e i fondi Pnrr) entro il 30 aprile 2026.