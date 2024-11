Federiciana, la delusione di Montanari: "Il treno è passato. Non faremo di più"

di Anna Marchetti

E’ andato deserto (si è chiuso ieri alle 12) il bando comunale per la nuova Federiciana progettata da Mario Cucinella. Avviso pubblico su cui il Comune aveva posto la speranza di trovare almeno una parte degli 8 milioni di euro necessari alla sua realizzazione (a cui vanno aggiunti i 2,5 milioni di fondi Pnrr). "Un treno passato che la città non è riuscita a prendere. Mi dispiace constatare la mancanza di sensibilità di quei cittadini che avrebbero potuto contribuire a dotare la città di un’opera significativa come la nuova Federiciana". Questo il commento dell’armatore Fabio Montanari, la cui famiglia non solo ha investito e permesso di realizzare 14 anni fa la Mediateca, oggi importante punto di riferimento culturale soprattutto per i giovani, ma ha anche finanziato il progetto esecutivo (400mila euro) della nuova Federiciana firmato da Mario Cucinella, uno dei più importanti architetti a livello internazionale. Cucinella è il professionista che, tra le altre cose, sta progettando il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, ispirato alla "Città Ideale" di Urbino. Inoltre il progetto della nuova Federiciana può già contare sui 2,5 milioni di euro di fondi Pnrr avendo vinto il bando del Ministero della Cultura per l’accessibilità a musei, archivi e biblioteche.

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Serfilippi ha fatto sapere che, in assenza di sponsor privati, il Comune "entro un mese dovrà decidere se realizzare o meno l’opera".

"L’amministrazione comunale – prosegue Fabio Montanari – ha tanti problemi da risolvere e da affrontare, ma la nuova Federiciana rimane una occasione mancata. In ogni caso c’è il progetto esecutivo che, se dovessero cambiare le condizioni, si potrà sempre recuperare. La nostra famiglia ha fatto la sua parte per dare qualcosa in più e di diverso a Fano, purtroppo non c’è stata la risposta di chi avrebbe potuto ulteriormente contribuire al progetto". Quanto all’eventualità, fattasi strada nella mente di qualcuno, che l’imprenditore potesse accollarsi un ulteriore intervento "spero che non sia così – taglia corto –, anzi non lo sarà sicuramente". Intanto l’assessore alla Cultura, Lucia Tarsi fa sapere di credere fermamente nella nella nuova Federiciana quale "simbolo di rinascita per Fano. Il progetto di Cucinella ha tutte le potenzialità per generare un impatto sociale, culturale ed economico importante. L’amministrazione è consapevole delle difficoltà, ma non si arrende. La verità è che la precedente amministrazione non ha fatto nulla di concreto per rendere realizzabile questo progetto". E ancora Tarsi: "Stiamo lavorando con determinazione per individuare nuove risorse e soluzioni che possano dare concretezza a questa visione. L’ impegno è massimo, perché crediamo che Fano meriti un’opera di tale portata e significato".