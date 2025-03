Federiciana, pubblicato il maxi-bando

Pubblicato il bando di gara (resterà aperto fino al 27 marzo) per la costruzione della nuova Federiciana, progettata dall’architetto di fama internazionale Mario Cucinella. Per il Comune si tratta di uno dei più importanti appalti degli ultimi 20 anni sia per l’importo (10,5 milioni di euro di cui 2,5milioni di fondi Pnrr, 3 milioni dalla Regione Marche e 5 milioni dal Comune di Fano che ha acceso un prestito con Cassa Depositi e Prestiti) sia per la qualità dell’opera che si va a realizzare. "La nuova Federiciana – fanno presente il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – si candida a diventare un punto di riferimento per la cultura contemporanea a livello europeo, grazie a un intervento che coniuga innovazione e rispetto del patrimonio storico". L’appalto sarà assegnato attraverso una procedura aperta accelerata, puntando sull’offerta economicamente più vantaggiosa per garantire qualità ed efficienza nei lavori. I tempi sono brevissimi perchè l’obiettivo è avviare i cantieri entro il 30 maggio 2025 e completare la prima fase dell’opera (quella che riguarda la biblioteca storica e i fondi Pnrr) entro il 30 aprile 2026. "In tempi rapidissimi il Comune – fa notare Ilari – ha dato vita ad una tra le più importanti gare degli ultimi 20 anni: un appalto da 10 milioni e mezzo di euro, qualcosa di unico ed enorme". "Ringrazio Corrado Montanari e la sua famiglia – aggiunge Serfilippi – per aver creduto in questa sfida, sostenendo finanziariamente il progetto esecutivo".

Anna Marchetti