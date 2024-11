Federiciana senza soldi, mancano 8 milioni: così il sogno svanisce

Fano, 23 novembre 2024 – Rischia di sfumare il sogno della nuova biblioteca Federiciana (prevista a fianco della struttura storica che sarà ristrutturata) nonostante il progetto esecutivo redatto da Mario Cucinella, architetto noto a livello internazionale, conosciuto in tutto il mondo e che realizzerà anche il Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025. Il bando comunale per la ricerca di sponsor privati – servono almeno 8 milioni di euro – si chiude domani ma al momento pare che non siano giunte proposte. E a questo punto sembra alquanto improbabile che imprenditori locali o nazionali si possano fare avanti all’ultimo minuto. Fano realtà di provincia, che non ha certo l’appeal delle grandi città, ha sperato nel traino di due figure di rilievo come l’architetto Cucinella e l’armatore Corrado Montanari che ha legato il suo nome alla Memo e ha anche creduto in questa nuova realizzazione, tanto da finanziare il progetto esecutivo con 400mila euro.

Non nasconde la sua preoccupazione il sindaco Luca Serfilippi, che si limita a commentare: “Aspettiamo lunedì 25 novembre, poi dovremmo decidere se fare o meno l’investimento”. Una decisione non facile per la giunta di centrodestra che si trova a gestire una situazione delicata, frutto di scelte della precedente amministrazione comunale. Se non si troveranno gli 8 milioni di euro, Fano dovrà abbandonare l’idea di realizzare “un’opera visionaria per la città” e dovrà restituire al Ministero della Cultura, che ha già chiesto indietro i fondi Pnrr, i 2,5 milioni di euro che il progetto di Cucinella si era aggiudicato vincendo il bando sull’accessibilità di musei, archivi e biblioteche. Il costo complessivo dell’opera è di 10,5 milioni di euro. Prima di avviare la ricerca di mecenati e sponsor privati attraverso l’avviso pubblico, il Comune ha tentato di recuperare una parte dei 20 milioni di euro destinati alla strada di Gimarra, persi dalla giunta Seri, per dirottarne una metà proprio sulla Federiciana. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari sono anche andati a Roma a parlare personalmente con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma dal ministero non è arrivato il via libera all’uso di quei fondi. Per la Federiciana non sono stati previsti risorse a bilancio né dalla precedente giunta né dall’attuale. D’altra parte, senza il supporto degli imprenditori privati, non sarebbe sufficiente neppure ricorrere all’avanzo di bilancio, che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Dalle informazioni che arrivano da ‘palazzo’ appare irrealistica, vista la cifra considerevole (8milioni di euro), l’ipotesi che il Comune accenda un mutuo per la Federiciana “che diventerebbe il solo investimento della giunta Serfilippi per i prossimi cinque anni, a discapito di tutti gli altri”. L’unica arma ancora da giocare è quella dell’art bonus, che offre agli imprenditori la possibilità di investire sul patrimonio culturale pubblico, recuperando gran parte delle spese sostenute.