Fede vola in cielo a quattro anni, nasce l’associazione in suo nome

Fano, 21 febbraio 2025 – Giada è la mamma di Federico Leglib Eugeni, un bambino di appena quattro anni volato in cielo lo scorso settembre, dopo aver combattuto contro una rara immunodeficienza. Un calvario lungo tutta la sua brevissima vita, tra ospedali, interventi e speranze, ma affrontato da ‘FedeFico’ (come lo chiamano affettuosamente in famiglia) con un coraggio straordinario, capace di disarmare chiunque con uno sguardo o un sorriso.

La forza del piccolo Federico

“La forza di Fede era qualcosa che andava oltre la malattia — racconta mamma Giada —. Non si lamentava mai, accoglieva tutto con una dolcezza che ci ha insegnato più di quanto avremmo mai potuto insegnare noi a lui. Ecco perché, quando lui se n’è andato, abbiamo capito che il suo amore non poteva finire con lui”. Il giorno del suo funerale, ad esempio, nella chiesa di San Sebastiano, non c’erano fiori, ma tanti palloncini del suo colore preferito, il verde. Un ultimo saluto che è stato una festa, come l’avrebbe voluta lui. “Abbiamo chiesto a tutti di indossare qualcosa di verde, di portare un segno di speranza. Non volevamo che quel momento fosse solo dolore, ma anche un abbraccio collettivo”. Era già chiaro, in quella giornata, che da lì sarebbe nato qualcosa di grande. E quel “qualcosa” è diventato in pochi mesi l’associazione Fede C’è ODV.

L'associazione Fede C’è ODV

Mamma Giada, papà Danilo e Francesca, la sorella diciassettenne, hanno scelto di non chiudersi nel loro dolore, ma di allargare le braccia a chi sta vivendo la stessa battaglia. “La potenza con cui Fede è entrato nei cuori di tutti non si può raccontare – dice Giada –. Era un bambino che sorrideva sempre, anche davanti al dolore. E proprio per onorare il suo esempio, abbiamo deciso di trasformare il nostro dolore in amore concreto per gli altri”. L’associazione non è solo un punto di sostegno per le famiglie che hanno perso un figlio, ma una vera rete di aiuto e accoglienza.

La missione della famiglia

“La nostra missione – spiega Giada – è portare un po’ di Fede nel cuore di tutti. Sappiamo cosa significa sentirsi soli in un momento in cui il mondo sembra crollarti addosso. Ecco perché abbiamo voluto creare uno spazio in cui i genitori possano trovare ascolto, aiuto concreto e, soprattutto, speranza”. L’associazione si muove su diversi fronti:

Sostegno psicologico ai genitori in lutto, con gruppi di ascolto e percorsi guidati.

Aiuto economico per le famiglie costrette a spostarsi lontano per curare i propri figli.

Una rete solidale che cresce grazie al contributo di chi sceglie di sostenere la causa.

“Fede è con noi ogni giorno”

“Noi viviamo con il cuore diviso tra cielo e terra, ma sentiamo che Fede è con noi, ogni giorno, in ogni gesto di amore che riusciamo a compiere”. La raccolta fondi è fondamentale per realizzare questo progetto. L’ultima iniziativa è stata domenica lo show a teatro di Massimo Boldi, che ha permesso di raccogliere 750 euro.

“Ogni donazione, grande o piccola, ci permette di tenere viva la memoria di Fede e di aiutare altre famiglie”. Chi desidera contribuire può farlo donando a “Fede C’è ODV” IBAN: IT35V0851924303000000710509 (BCC Fano)

Causale: Donazione libera. “La nostra speranza – conclude Giada – è che un piccolo cuore verde, come quello di FedeFico, possa accendere milioni di altri cuori. E noi saremo sempre qui per lui e per chiunque abbia bisogno di non sentirsi solo.”