Fenomeno pickleball. Arrivano i big di sport e tv

di Sandro Franceschetti

Per due giorni Marotta sarà l’autentica capitale italiana di pickleball, sport in grande ascesa, ‘fratello’ del padel. Il 4 e 5 gennaio il palazzetto dello sport della cittadina balneare ospiterà il più grande evento nazionale mai dedicato a questa disciplina, ‘The Pickleball Fest’ che avrà tra i protagonisti, oltre ad alcuni dei massimi interpreti della specialità, anche l’ex tennista Mara Santangelo, vincitrice in doppio del Roland Garros 2007; la conduttrice Rai Monica Marangoni; l’attore Walter Nudo; gli ex calciatori di serie ‘A’ Nicola Legrottaglie (per 7 anni alla Juventus) e Cristiano Doni (Atalanta); e l’ex azzurra di volley Francesca Piccinini.

L’organizzazione della due giorni è a cura dell’Asd ‘Marotta Tennis Pickleball’, che il 21 aprile ha aperto il primo campo per questo sport di tutta la provincia (sulla pista polivalente di viale Carducci) e che a distanza di appena 8 mesi vanta già oltre 100 iscritti e si appresta a inaugurare anche una struttura indoor costruita in via Sterpettine (la Jaykay Arena) il cui taglio del nastro è in programma per il 26 gennaio.

Fondatori del sodalizio sono i fratelli Riccardo (presidente), Roberto e Maria Grazia Del Bianco, che ieri hanno presentato la manifestazione del 4 e 5 gennaio insieme al sindaco Barbieri e all’assessore Raffaele Tinti. "La kermesse – hanno detto i tre responsabili dell’associazione – sarà ripresa da Sky Sport e vedrà impegnate sul campo 20 formazioni di doppio maschile e misto tra le migliori dello Stivale, impegnate in sfide di altissimo livello. Inoltre, si cimenteranno sul rettangolo di gioco anche Santangelo, Piccinini, Doni e Legrottaglie, insieme ai quali avranno modo di giocare, in un emozionante ‘open play’, anche le persone del pubblico". Il primo cittadino e l’assessore hanno rimarcato la valenza per il territorio di un evento di questo spessore, ringraziando l’Asd ‘Marotta Tennis Pickleball’ per lo straordinario lavoro compiuto da aprile ad oggi.

Ha partecipato alla conferenza stampa, in collegamento da Dubai, anche Mara Santangelo, che ha definito la manifestazione "un primo importante passo per far crescere il pickleball in Italia". Uno sport in cui vengono usate racchette poco più grandi di quelle da ping pong in fibra di carbonio, leggerissime, così come le palline, in pvc e si gioca su un campo lungo 13,41 metri e largo 6,10, con la rete in mezzo alta 91 centimetri.