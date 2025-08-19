Sam, un addio pesante

19 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Ferita e rapinata in bici. Choc in via IV Novembre

La segnalazione ai carabinieri è subito scattata. Giovane tunisino in carcere. Alla donna è stata strappata via una collana d’oro del valore di 800 euro.

Decisivo l’intervento dei carabinieri che sono subito partiti con le ricerche

Una sera d’agosto, una donna in bicicletta lungo via IV Novembre e il fruscio dei pedali che rompe il silenzio. Poi, all’improvviso, la scena cambia. Un’ombra sbuca davanti alla donna, getta a terra una bicicletta per sbarrarle la strada. Lei frena di colpo, il cuore accelera, non fa in tempo a chiedere cosa stia succedendo: una mano le afferra la spalla con forza e in un gesto fulmineo le strappa via dal collo una collana d’oro, il ricordo di una vita, del valore di circa 800 euro.

In quell’attimo, tra lo spavento e il dolore, la quotidianità si spezza. È la sera dell’11 agosto. La donna, scossa e con alcune lesioni poi medicate al pronto soccorso, riesce comunque a dare l’allarme. Con lucidità descrive ai Carabinieri l’uomo che l’ha aggredita, i dettagli che colpiscono di più, le movenze, l’abbigliamento. Un racconto che diventa la mappa per una caccia serrata, iniziata quasi in tempo reale. Le pattuglie della Stazione di Fano e del Nucleo Radiomobile si sparpagliano per il centro cittadino.

L’attenzione si concentra al Lido, luogo frequentato dal sospetto. Lì la tensione è palpabile: i militari scrutano ogni volto, ogni movimento, sapendo che il rapinatore può trovarsi ovunque, pronto a sparire. La svolta arriva poco distante dalla stazione ferroviaria, a circa centocinquanta metri. È lì che un equipaggio intercetta un giovane con passo incerto, uno zaino sulle spalle. Dentro, alcuni indumenti ripiegati con cura. Ma ciò che tradisce l’uomo sono i tratti descritti dalla vittima: coincidono. Per i Carabinieri non ci sono dubbi, è lui. La paura di una fuga diventa concreta, e il fermo scatta all’istante.

Ha 25 anni, è di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. Un volto che fino a poche ore prima si confondeva con tanti altri ora è al centro di un’accusa per rapina. Trasferito subito nel carcere di Pesaro, il giovane ha atteso l’udienza di convalida che si è svolta giovedì 14 agosto. In aula, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere. La vicenda ha lasciato sgomenti i residenti e la donna, che oltre alla paura e alle ferite, porta con sé l’amarezza di aver perso un oggetto prezioso, legato a ricordi personali. "Non ho capito subito cosa stesse accadendo – avrebbe confidato – ho avuto solo il tempo di sentire uno strattone violento e poi più nulla".

© Riproduzione riservata

