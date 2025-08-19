Ferita e rapinata in bici. Choc in via IV Novembre

Una sera d’agosto, una donna in bicicletta lungo via IV Novembre e il fruscio dei pedali che rompe il silenzio. Poi, all’improvviso, la scena cambia. Un’ombra sbuca davanti alla donna, getta a terra una bicicletta per sbarrarle la strada. Lei frena di colpo, il cuore accelera, non fa in tempo a chiedere cosa stia succedendo: una mano le afferra la spalla con forza e in un gesto fulmineo le strappa via dal collo una collana d’oro, il ricordo di una vita, del valore di circa 800 euro.

In quell’attimo, tra lo spavento e il dolore, la quotidianità si spezza. È la sera dell’11 agosto. La donna, scossa e con alcune lesioni poi medicate al pronto soccorso, riesce comunque a dare l’allarme. Con lucidità descrive ai Carabinieri l’uomo che l’ha aggredita, i dettagli che colpiscono di più, le movenze, l’abbigliamento. Un racconto che diventa la mappa per una caccia serrata, iniziata quasi in tempo reale. Le pattuglie della Stazione di Fano e del Nucleo Radiomobile si sparpagliano per il centro cittadino.

L’attenzione si concentra al Lido, luogo frequentato dal sospetto. Lì la tensione è palpabile: i militari scrutano ogni volto, ogni movimento, sapendo che il rapinatore può trovarsi ovunque, pronto a sparire. La svolta arriva poco distante dalla stazione ferroviaria, a circa centocinquanta metri. È lì che un equipaggio intercetta un giovane con passo incerto, uno zaino sulle spalle. Dentro, alcuni indumenti ripiegati con cura. Ma ciò che tradisce l’uomo sono i tratti descritti dalla vittima: coincidono. Per i Carabinieri non ci sono dubbi, è lui. La paura di una fuga diventa concreta, e il fermo scatta all’istante.

Ha 25 anni, è di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. Un volto che fino a poche ore prima si confondeva con tanti altri ora è al centro di un’accusa per rapina. Trasferito subito nel carcere di Pesaro, il giovane ha atteso l’udienza di convalida che si è svolta giovedì 14 agosto. In aula, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere. La vicenda ha lasciato sgomenti i residenti e la donna, che oltre alla paura e alle ferite, porta con sé l’amarezza di aver perso un oggetto prezioso, legato a ricordi personali. "Non ho capito subito cosa stesse accadendo – avrebbe confidato – ho avuto solo il tempo di sentire uno strattone violento e poi più nulla".