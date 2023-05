Pergola (Pesaro), scende in piazza e si ferisce alla gola con un coltello

Pergola, 4 maggio 2023 – E’ sceso in strada e si è inferto un taglio alla gola con un coltello da cucina, ma il tempestivo intervento di alcuni operatori ecologici e di una barista ha impedito che la situazione si trasformasse in una tragedia. Drammatico episodio all’alba di questa mattina, erano circa le 6, in piazza Fulvi a Pergola, dove un 76enne del posto è stato visto riverso a terra col sangue che dal collo gli colava verso il petto.

Immediata la richiesta dei soccorsi, con l’arrivo di lì a poco di un’eliambulanza che ha trasferito l’uomo all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sulle sue condizioni non si hanno ancora notizie certe, ma sembra che dovrebbe essere scongiurato il pericolo di vita.

Insomma, l’aiuto immediato del personale Aset che in quei momenti era già in servizio per la raccolta dei rifiuti e di una barista ha consentito di evitare il peggio. Ancora da capire le cause che hanno indotto l’uomo al grave gesto autolesionistico che ha richiesto l’attivazione dell’elisoccorso.

s.fr.