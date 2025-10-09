Ferito sul lavoro, soccorso in eliambulanza

Paura ieri mattina intorno alle 11 in via Luigi Einaudi, nella zona industriale di Fano, dove un lavoratore è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un operaio straniero di 47 anni, sarebbe rimasto schiacciato al torace tra le forche di un muletto durante una manovra. I colleghi, accortisi subito dell’accaduto, hanno dato l’allarme e avviato i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con un trauma toracico da schiacciamento. Fortunatamente non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità. L’episodio riaccende il tema, purtroppo sempre attuale, della sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo pochi giorni fa, a Lucrezia di Cartoceto, un operaio di 54 anni era rimasto folgorato mentre lavorava a sei metri d’altezza sul cestello di una piattaforma elevabile. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 in via della Liberazione, aveva mobilitato gli operatori del 118 e l’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri delle stazioni di Colli al Metauro e Fossombrone, oltre ai tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast. L’uomo, dipendente di una ditta di Ravenna, stava operando sulla facciata di un capannone industriale chiuso per ristrutturazione quando, secondo le prime ricostruzioni, la piattaforma avrebbe urtato i cavi della media tensione della rete pubblica. La scarica elettrica lo aveva attraversato, lasciandolo cosciente ma immobilizzato sul cestello, a diversi metri dal suolo. Dopo l’intervento dei tecnici Enel, che avevano interrotto l’erogazione di corrente, i vigili del fuoco avevano potuto riportarlo a terra e affidarlo ai sanitari per il trasferimento in eliambulanza a Torrette. Due episodi a pochi giorni di distanza che, al di là delle dinamiche specifiche, confermano quanto fragile resti il confine tra un turno di lavoro e il rischio di una tragedia.