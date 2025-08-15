Ferragosto tra bionde e musica. Al Pincio c’è la Birra d’Augusto

Con il taglio del nastro, mercoledì al Bastione Nuti, è partita ufficialmente al Pincio la XV edizione di ‘Birra d’Augusto’ l’evento dedicato alle mitiche bionde che si chiuderà domenica. Oltre ai giochi della tradizione, alle degustazioni e alle attività culturali, Ferragosto si apre con l’aperitivo salutare dello chef Emiliano Mengoni (dalle 18). Poi spazio alla musica dal vivo con ‘The Brithside’ (ore 19.30) e lo stile rock demenziale di ‘Gem boy’. Domani, degustazione gratuita di birra analcolica e, sul palco, ‘Onda P’ e ‘I Target’.

Tutt’altra musica nella chiesa di Santa Maria Nova di Fano, dove alle 21.15 si esibisce il Maestro Enrico Viccardi, che alla consolle dell’organo Mascioni eseguirà un reportorio organistico che va dal classicismo di Bach ad autori di epoca con temporanea. Prima, la Guida all’ascolto curata dal Maestro Tiziano de Felice, dalle 20.30 alle 21 alla sagrestia della stessa Santa Maria Nuova. Ingresso gratuito.

Alla Rocca Malatestiana, domani, lo spettacolo "Ennio Morricone: inseguendo quel suono", il Maestro raccontato dal suo biografo ufficiale Alessandro De Rosa. Un intimo ed emozionante spettacolo-concerto con Fausto Beccalossi (fisarmonica), e Claudio Farinone (chitarra). Appuntamento alle 21.15. Sempre domani, per Terre Sonore, dalle 21.30 sul Lungomare di Marotta si potrà assistere alla spettacolare street parade della P-Funking Band, da anni ospite abituale sia di Fano Jazz By The Sea che di Terre Sonore.