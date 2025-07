Ferrovia, addio bypass. Si va verso l’alta velocità . Esultano Fano e Marotta. Ricci grida allo "scippo"

"Da presidente della Regione (tra due mesi ci sono le elezioni) eviterò il più grande scippo di risorse pubbliche (1,8 miliardi di euro) mai messo in atto nei confronti delle Marche: giù le mani dai soldi per il bypass di Pesaro e Fano, giù le mani dai finanziamenti destinati alla nostra regione". L’europarlamentare Matteo Ricci, candidato alla presidenza regionale per il centrosinistra, torna all’attacco sul finanziamento di 1,8 miliardi di euro stanziati per il bypass ferroviario Pesaro-Fano dal precedente ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini (governo Draghi). Opera che pare oggi sulla via del tramonto, a seguito della decisione del governo Meloni di nominare l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, commissario straordinario per l’alta velocità sulla linea Adriatica.

Il progetto dell’alta velocità prevede sì l’arretramento tra 5 e 7 chilometri della ferrovia lungo tutta la dorsale marchigiana (per gran parte in galleria), ma mantiene anche l’attuale linea ferroviaria con l’idea di destinarla al trasporto locale: il tutto per un costo complessivo di 20 miliardi, anche se al momento ci sono solo progetti di massima e non c’è alcun documento di fattibilità.

Un orientamento, comunque, che piace sia al sindaco di Fano, Luca Serfilippi, sia a quello di Mondolfo, Nicola Barbieri, che è anche candidato alle Regionali per Fratelli d’Italia. Per Serfilippi è importante "che l’alta velocità arrivi dove si produce, si lavora e dove vivono le persone" mentre "il bypass di Pesaro e Fano avrebbe spaccato la città, accentuando la divisione tra Fano nord e Fano sud, compromettendo la qualità della vita dei cittadini e frammentando in modo devastante il tessuto urbano. Avremmo trasformato irreversibilmente il nostro paesaggio".

Per Barbieri la nomina del commissario straordinario "è un passaggio decisivo che segna la chiusura di una stagione segnata da visioni parziali e dannose, come l’ipotesi del bypass ferroviario Pesaro–Fano promossa dal Pd e in particolare da Ricci". "Non mi sembra – replica il candidato presidente del centrosinistra – che ci sia nulla da esultare, visto che il governo non ha messo un euro nella legge di bilancio per l’alta velocità Adriatica nè ha previsto fondi europei. Se pensano di utilizzare i 5 miliardi, partendo da Bologna o da Bari, ovviamente Pesaro e Fano sono destinate a rimanere fuori. Il commissario straordinario può essere uno strumento utile per snellire le procedure, ma senza soldi non può fare nulla. Tra l’altro tutti parlano di aria fritta, visto che non c’è alcuna ipotesi di tracciato se non quello individuato per il bypass". E ancora Ricci: "Non si capisce perchè si debbano spostare i soldi destinati a Pesaro e Fano su Bologna e Bari, mi stupisco che qualcuno festeggi perché si trasferiscono finanziamenti dalle Marche all’Emilia Romagna e alla Puglia".

Incalza Serfilippi: "Il potenziamento della linea costiera è un’occasione storica per dare respiro alle imprese, al turismo e alla mobilità quotidiana". Gli fa eco Barbieri: "Lo scellerato progetto di arretramento a sud di Pesaro o a sud di Fano era senza visione, capace solo di dividere la provincia a metà. L’alta velocità Adriatica è, invece, un’opera che può cambiare radicalmente il volto delle Marche". Parole che Ricci interpreta in senso diametralmente opposto: "Serfilippi e Barbieri dovrebbero fare i sindaci prima che gli uomini di partito. Andrò a Fano e Mondolfo a spiegare le responsabilità di questi due amministratori".

