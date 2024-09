Festa dei volontari Fai. Protagoniste le grotte

‘Dalla terra le radici della nostra cultura’, è lo slogan coniato per la Festa dei volontari del Fai della delegazione Pesaro Urbino, che si svolgerà oggi a Piagge. "Dopo tanto impegno nel corso di quest’anno per la preparazione e la riuscita degli eventi Fai locali e nazionali, ci ritagliamo il tempo e lo spazio di un pomeriggio dedicato a noi per festeggiare il nostro ruolo di volontari" si legge nella presentazione della giornata. Realizzata con la collaborazione della Pro Loco di Piagge e con la partecipazione dell’Azienda Guerrieri, la Festa inizierà con la visita ad un luogo ricco di storia: l’Ipogeo. Un ambiente sotterraneo scavato nell’arenaria a sette metri di profondità sotto le mura del piccolo centro storico; un antico luogo di culto in cui raffinate incisioni raccontano una storia secolare giunta intatta ai nostri giorni.

A seguire, i volontari del Fai si sposteranno all’Azienda Agraria Guerrieri, dove saranno accolti e introdotti alla visita di una realtà produttiva che da sei generazioni vive e lavora questo territorio secondo i principi cari al Fai: la conoscenza, la cura e la vigilanza necessari allo sviluppo di una produzione sostenibile legata alla tradizione e allo stesso tempo attenta al futuro, qui già tangibile nella coltivazione del vigneto sperimentale con 23 diversi tipi di uva.

s.fr.