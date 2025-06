Festa del palato: torna la sagra ’dla trippa e di fagioi’

Torna, la prossima settimana, la sagra ‘dla trippa e di fagioi’, da giovedì 19 a domenica 22 giugno, al parco di via Monfalcone. "Viviamo Centinarola, organizzatrice dell’iniziativa, è una bellissima realtà cittadina – commenta il sindaco – di cui il quartiere ha bisogno e che sta svolgendo un lavoro encomiabile". "Un evento collaudato, vincente – esordisce Alberto Santorelli, assessore a Turismo – e apprezzato non solo a Fano". Quattro giorni di musica e divertimento. Si potranno mangiare trippa e fagioi ma anche tagliatelle al ragù o ai fagioi, piadine farcite e grigliata di carne. "Ogni anno si contano migliaia di partecipanti – prosegue Santorelli – e siamo certi che questa edizione non sarà da meno". "Ho conosciuto la sagra – sottolinea l’assessore Gianluca Ilari – quando sono andato ad abitare nel quartiere e mi sono sempre chiesto come potesse essere possibile un’organizzazione tanto articolata. Da assessore mi sono reso conto di quante persone contribuiscono alla riuscita della sagra: la partecipazione è uno dei motivi del suo successo". "La manifestazione è andata via via crescendo – secondo Giovanna Selis di Viviamo Centinarola – siamo partiti con un evento più raccolto e oggi siamo arrivati a quattro giorni consecutivi. C’è l’intrattenimento per i bambini, lo svago per i giovani, la musica per i ragazzi, fino alle iniziative sportive. Una manifestazione resa possibile da chi ci sostiene: il Comune, la Regione, la Pro loco e gli sponsor come la Bcc Fano e la Fenice Security Services". Questo il programma: giovedì si comincia con le attività per i giovani e i bambini che faranno da ‘antipasto’ dell’apertura degli stand, per poi proseguire con lo spettacolo della Pandolfaccia e la serata dj. Venerdì esibizione delle Bollicine, apprezzata cover band di Vasco Rossi. Sabato ancora intrattenimento e laboratori per i più piccoli, varietà ‘Centinarola nel cuore’ e, naturalmente, musica. Domenica 22 giugno gran finale con lo sport: prima con i ‘Panser’ della società ciclistica Centinarolese, che hanno organizzato una passeggiata con pasta-party finale, e poi con le esibizioni di pugilato".