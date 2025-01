Festa di Sant’Antonio. Trecento animali in piazza. Pure le colombe del mago

Sonori nitriti, prolungati latrati e un gioioso scodinzolio accompagnato da un festoso scalpitio di zoccoli di cavallo. Mattinata di festa ieri, in piazza XX settembre, dove si è rinnovata la tradizionale benedizione degli animali, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, celebrato il 17 gennaio. Cavalli, cani, gatti, porcellini d’india, animali da cortile e volatili sono stati condotti dai loro padroni per partecipare al singolare evento che da anni coinvolge la comunità di Fano in una grande manifestazione di partecipazione e affetto verso gli animali.

Tra gli oltre 300 animali presenti, con almeno il doppio di padroncini, c’era anche il porcellino d’India di nome Pallino, portato dal piccolo Thomas Saviano accompagnato dalla mamma. C’era poi Penny, un barbone bianco di quattro anni, proprietario Marco Giuliani. A completare la varietà degli amici a quattro zampe, tre Labrador: Byron, di sei anni, Zoe, di due anni e mezzo, e la cucciola Dakota, di appena sei mesi. Patrizia Omiccioli, proprietaria di questi ultimi, ha commentato: "Sono due anni che partecipo a questa bellissima esperienza, una manifestazione che è davvero un raduno per gli animali. È una ricchezza per Fano".

Nel gruppo delle Giacche Verdi, organizzatrici dell’evento, c’era anche la più giovane tra i cavalieri, Gaia, di soli 18 anni, ma già con una bella esperienza. "Sono una studentessa dell’alberghiero di Pesaro. Sono entrata nelle Giacche Verdi due anni fa, nel 2023. Questo gruppo è una famiglia. Ora il mio cavallo è il mio migliore amico, si chiama Fiume, ha 27 anni ed è il più esperto, è il mio tutto".

C’erano anche il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla Tutela degli Animali Loredana Maghernino, ad officiare la cerimonia mentre don Giorgio Giorgetti è stato sostituito all’ultimo da fra Renato della chiesa di Santa Maria Nuova, che ha asperso di acqua benedetta tutto "il creato" presente in piazza. Tra gli altri animali, c’erano anche gli "angeli bianchi" del mago Giancarlo, un gruppo di colombine che ha attratto l’attenzione dei presenti.

L’evento, organizzato con il Patrocinio del Comune di Fano, ha visto la partecipazione di numerose associazioni locali, tra cui le Giacche Verdi con i loro cavalieri a cavallo, la Sea Rescue School K9 e il C.B. Club E. Mattei, con le rispettive unità cinofile specializzate in salvataggio in mare e ricerca in superficie. In collaborazione con Fidomania "Tutto per Animali", che ha fornito biscotti, panini e carote per far festa, la benedizione si è trasformata in un momento di festa per grandi e piccini, che hanno potuto condividere la gioia di vedere i propri animali benedetti.