La grande festa di Fano per l’arrivo del Giro d’Italia: le emozioni per la volata finale

Fano, 16 maggio 2024 - Chapeau per il francese Julien Alaphilippe su quelli che per lui potrebbero essere les champs elisee di Fano, lui che, campione del mondo 2020 e 2021 inanella lì, in solitaria, la sua prima tappa al Giro d'Italia dopo una giornata che l'ha visto leone dei 193 km di corsa con 2100 metri di dislivello, da Martinsicuro a Fano. Prima vittoria al Giro dopo una carriera costellata di successi e accompagnato dagli applausi del pubblico, da quando aveva preso forma la fuga a due con Mirko Maestri fino all’ultima salita, stracolma di persone.

La 12esima tappa del Giro d'Italia con l'arrivo a Fano (foto Alive)

Lo fa in una giornata vestita a festa a Fano, con le nuvole che hanno lasciato spazio al sole e con tantissime emozioni da vivere.

La tappa

A Fano alle 13 infatti il cielo è velato ma di certo brilla l'entusiasmo della gente nell'avere la 12a tappa del Giro partita da Martinsicuro e ricca di piccoli saliscendi. Tutto il percorso ha visto pubblico sulla strada ma è all'arrivo che esplode anche tutta l'accoglienza della gente di Fano. Attivissima la Proloco con AVIS e Protezione civile con lo stand per rifocillare la carovana del Giro mentre il pubblico inizia ad andare a scoprire le curiosità di Giroland, il villaggio sponsor del Giro con alcuni cimeli, il Trofeo Senza Fine e tanti giochi per portarsi a casa un gadget. E nell'attesa dell'arrivo, girando però, si sono potute notare anche diverse particolarità come il balcone dal quale il volto di Pantani in cartapesta guardava dritto verso il traguardo.

Una cittadina che per l'occasione ha anche realizzato una maglia tutta rosa dove campeggia il nome di Fano. Dalle due ruote a pedali a quella motore ecco anche lo sfoggio del Fano Vespa Club con una vespa tutta rosa. Intanto ad arrivare alle 13.40 è la pedalata Mediolanum con i big Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan per iniziare a riscaldare l'atmosfera. In corso Matteotti ha fatto sfoggio anche la pittura con una mostra di quadri ispirati alla bicicletta, con uno stile impressionista che cattura la velocità dell'azione dei ciclisti in bicicletta, opera dell'artista Alessandro Mazza di Rimini.

La festa

Il villaggio Giroland si è arricchito anche dei colori del carnevale di Fano con le loro maschere tradizionali ma anche le belle emoticon dei social con le quali farsi i selfie e cioccolatini e dolciumi regalati ai bambini. Poi ecco arrivare il gruppo storico malatestiano La Pandolfaccia, con abiti d'epoca e dando sfoggio anche delle abilità dei musicisti e degli sbandieratori. È bellissima l'atmosfera al Giroland dove si respira l'orgoglio di Fano nel mostrare i suoi gioielli più belli.

È alle 15.28 che a scaldare il traguardo oltre al sole, è stato l'arrivo di GiroE con i suoi tanti campioni come, ad esempio, Chiappucci, Tafi, Astarloa, Cunego e per la tappa di Fano, anche Tonti, Mazzanti, Justin Mattera e Marta Bastianelli.

Intanto la corsa si avvicina e in località Bellocchi fa sfoggio anche anche un enorme Pinocchio in bicicletta.

Il pubblico a traguardo è sempre più attento e caldo, a incitare Alaphilippe e Mirko Maestri in fuga che a 11 km si trovano con 47" di vantaggio su 9 inseguitori e si accendono quando sulla scollinata il francese rimane da solo al comando sulla salita della "Patucia" di Monte Giove con il gruppo di 9 inseguitori a 51" e il gruppo a 6'. Tanta gente anche sul secondo strappo piu duro accompagnando la cavalcata.

La volata finale

A traguardo i cuori battono sempre più forte mentre la corsa si accende ulteriormente con l'attacco di Narvaez con Hermans mentre Alaphilippe cerca di resistere a 40" ormai a 5 km dalla fine usando tutta l'esperienza di campione del mondo. Tappa che a Fano ha attirato tutte le età, segno concreto che il Giro è un amore che coinvolge tutti. Alaphilippe ormai è all'ultimo km e ad anticiparlo è il boato della gente, portandolo in trionfo solitario al traguardo. Il tempo di qualche respiro ed ecco un nuovo boato per il tandem con Narvaez ed Hermans poi 4° posto per Valgren e 5° per Scaroni, primo italiano all'arrivo.

Pubblico che ha accompagnato tutti i corridori, aspettando anche il gruppo maglia rosa arrivato a 5 minuti e con gli ultimi applausi per la maglia ciclamino Milan arrivata con il gruppo dei velocisti.