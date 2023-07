Fano, quest'anno per la festa del Patrono arriva il nuovo vescovo e torna la tombola

Fano (Pesaro e Urbino) 8 luglio 2023 - C'è grande attesa in città per la festa del Patrono e con essa il rinnovarsi di una tradizione che tutti i fanesi hanno nel cuore. Dopo la défaillance dell’anno scorso in cui ci si è dimenticati di organizzarla, torna la Tombola di San Paterniano in piazza XX Settembre. E’ infatti una tradizione, quella della Tombola di San Paterniano, che risale alla seconda guerra mondiale quando Padre Damiano propose l’iniziativa per la prima volta in città. Ma in pratica è dal 2020 (l’anno del Covid) che in questo periodo si sente la mancanza dei tanti volontari con la T-Shirt gialla che per le vie del centro facevano a gara per accaparrarsi il titolo di miglior venditore di ticket di beneficenza.

Quest’anno infatti la Tombola di San Paterniano torna ad animare la festa con musica anni 70-80 (con i dj di allora: Rodolfo Taussi, Luca Valentini e Gabriele Rondina) dalle 21 fino all’attesissimo momento dell’estrazione dei numeri fortunati alle 22.30, proclamati dalla voce storica della manifestazione Claudio Gentili. Un appuntamento organizzato dal Comune di Fano in collaborazione con la Pro Loco Fanum Fortunae e le associazioni di categoria. Il biglietto (costo di 2,50 euro, infotel 3890069855) potrà essere acquistato solo nella giornata di lunedì 10 luglio nel gazebo predisposto in Piazza XX Settembre o direttamente negli uffici della Pro Loco a Tre Ponti. I premi sono in buoni spesa del valore di 450 euro per la quaterna, 500 euro per la cinquina e 1250 euro per la tombola. Come da tradizione il ricavato sarà devoluto alla Mensa di San Paterniano.

E mentre nella basilica intitolata al patrono di Fano si moltiplicano gli appuntamenti religiosi in vista della festa vera e propria, anche in Cattedrale fervono i preparativi per la festa, dato che quest’anno coincide con l’insediamento del nuovo vescovo. L'arrivo di monsignor Andreozzi è previsto infatti per domani alle 17 circa a Porta Maggiore dove è previsto un primo saluto ai fedeli insieme al sindaco Massimo Seri e alle autorità mentre la diretta televisiva realizzata dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali inizierà già dal casello autostradale di Marotta dove il vescovo sarà accolto e accompagnato nella prima parrocchia della Diocesi, San Giovanni Apostolo. Solo chi è in possesso del pass potrà accedere alla Cattedrale per la prima messa del nuovo vescovo, delle 18. Gli altri potranno partecipare alla messa dalla chiesa di Santa Maria del Gonfalone e dalla Pinacoteca San Domenico dove sono allestiti due maxischermi e dove, al termine della celebrazione, il vescovo Andreozzi saluterà i presenti.