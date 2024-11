Festival dell’olio Dop, buonissima la prima: "Prodotto eccellente, tante olive. Peccato la resa"

E’ un olio eccellente quello che i tanti visitatori della prima domenica di ‘Cartoceto Dop, il Festival – 47esima Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva’ hanno potuto assaggiare e acquistare. La ‘certificazione’ arriva da Tommaso Maggioli, contitolare del ‘Frantoio del Trionfo’, ex presidente e attuale associato del Consorzio Dop Cartoceto: "Dopo l’hannus horribilis’ 2023, quando la produzione è stata vicina allo zero, abbiamo una stagione con un’oliva estremamente sana e un olio ottimo. La mosca olearia è stata fino ad oggi quasi del tutto assente, con rari casi di presenza vicino alla costa e un entroterra pressoché libero; e abbiam potuto riscontrare anche una produzione di olive molto abbondante".

Unico neo, la resa: "A fronte di una quantità di frutto elevata – aggiunge Maggioli – la produttività di olio è bassa, intorno all’8%". Significa che da 100 chili di olive si ricavano 8 litri di olio extra vergine: "Proprio così – conferma -, e ciò si spiega col fatto che i frutti sono carichi di acqua. Alla poca resa, comunque compensata dall’importante quantità di olive raccolte, si frappone un eccellente olio, che dalle prime analisi rivela valori di acidità e perossidi molto bassi, indici di una qualità estremamente elevata". Sul prezzo Maggioli aggiunge: "L’extravergine è intorno ai 16 euro al litro, mentre per il Dop, non ancora disponibile perché attendiamo le ultime certificazioni, saremo intorno ai 20 euro, pressoché ai livelli del 2022".

Motivi in più, quelli spiegati dal produttore, per non mancare alla seconda giornata di ‘Cartoceto Dop, il Festival’ in programma per il 10 novembre, con l’auspicio che si possa replicare il successo dell’altro ieri, quando una splendida giornata di sole e interessanti iniziative artistiche e culturali hanno fatto da cornice ad una mostra mercato estremamente ricca. Durante la quale alle eccellenze agroalimentari si sono aggiunti spettacoli di grande spessore organizzati dal Comune e dalla Pro Loco, tra i quali il concerto al Teatro del Trionfo di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite e l’esibizione itinerante per le vie del centro della Mo’ Better Band’. Domenica prossima si svolgerà la seconda e conclusiva giornata della kermesse, che sul piano degli spettacoli vedrà protagonisti al teatro Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e Marco Carusino con lo spettacolo in anteprima nazionale ‘Tre cuori a nudo’.

