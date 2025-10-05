Festival organistico Castelli d’aria. Oggi si comincia con Mammarella

Parte da Mondolfo, oggi, la 19esima edizione del festival ‘Castelli d’Aria, itinerari organistici nella provincia di Pesaro Urbino’. L’appuntamento è per le ore 18,15 all’insigne Collegiata di Santa Giustina. A tenere il concerto sarà il Maestro Alberto Mammarella da Chieti, il quale proporrà un repertorio classico che va dal Seicento all’Ottocento. La sua esibizione sarà preceduta da un interessante evento, organizzato dal Circuito Museale di Mondolfo, che consisterà in una passeggiata all’interno del borgo antico del paese. Per informazioni e prenotazione si può chiamare il 366.5608563. Questa e tutte le altre giornate di ‘Castelli d’Aria (in totale 15), saranno curate dal direttore artistico del festival, il Maestro Giovannimaria Perrucci, in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le aziende dei borghi ospitanti.

La rassegna, oltre ai concerti d’organo, proporrà a latere di ciascuno di essi attività che potranno consistere in visite guidate, come nel caso odierno di Mondolfo, oppure in degustazioni enologiche, conferenze e mostre, allo scopo di approfondire la conoscenza dei luoghi che ospitano il festival, con le loro ricchezze storiche, artistiche ed enogastronomiche. Un festival ricco e dialogante, dove però la musica continuerà ad essere considerata protagonista e vedrà sempre artisti di fama internazionale, accanto a giovani musicisti emergenti. Il festival ‘Castelli d’Aria’ è patrocinato dalla Regione Marche. Tutti gli ingressi sono liberi e gratuiti.

s.fr.