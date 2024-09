Fiamme nel deposito di indumenti. Assolti gli addetti della cooperativa

Assolti perché il fatto non sussiste. Sono i due dipendenti della cooperativa "Contatto" di Fano che erano finiti sotto processo con l’accusa di incendio colposo alla chiesetta del Sacro cuore di Gesù, il 2 novembre 2021. L’edificio era da tempo utilizzato come deposito di indumenti da destinare alla Caritas ed era stato devastato dalle fiamme causate dal surriscaldamento di una lampada.

L’incendio alla chiesetta, che si trova in via Fanella nella frazione di Centinarola, aveva causato danni per decine di migliaia di euro. I due operatori, un cittadino straniero di 44 anni e un 60enne italiano, si trovavano all’interno intenti a sistemare sugli scaffali l’ultimo carico di coperte e vestiti. Entrambi sono stati assolti ieri mattina dinanzi al giudice monocratico. Erano assistiti dagli avvocati Elisabetta De Conti e Cristiana Cicerchia. Il fatto aveva destato molta apprensione tra i residenti che, in poco tempo, avevano visto divampare lunghe lingue di fuoco e fumo dalla piccola chiesetta a cui tutti erano molto affezionati.

Sull’origine colposa dell’incendio non c’erano mai stati dubbi fin dalle prime ricostruzioni. Vani, purtroppo, erano stati i tentativi di spegnere il rogo con gli estintori. A lanciare l’allarme, dopo essersi messi in salvo, erano stati gli stessi dipendenti che avevano chiamato i soccorsi. Erano intervenute due squadre di vigili del fuoco sia da Fano sia da Pesaro e le operazioni di spegnimento erano state piuttosto lunghe e complesse data l’esigenza di sgomberare tutti i materiali infiammabili che si trovavano all’interno per evitare lo sviluppo di nuovi focolai. "E’ andata distrutta la macchina sanificatrice ad ozono – aveva riferito poco dopo il rogo Michele Altomeni, che gestisce la raccolta di capi di abbigliamento, che vengono distribuiti a parrocchie e servizi sociali -, oltre a varie attrezzature, scaffalature, biciclette".

a.m.