Fiat 500 si scontra con scooter 40enne soccorso in eliambulanza

Ieri intorno alle 13,15 si è verificato un grave incidente (vedi foto) lungo la Strada provinciale 42, all’altezza dello svincolo d’ingresso e uscita della superstrada SS73 Bis, nel tratto compreso tra Bellocchi e Falcineto. A scontrarsi una Fiat 500X condotta da una donna di 50 anni residente in un comune limitrofo e uno scooter 125cc guidato da un 40enne di Fano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, ancora in fase di accertamento, l’auto procedeva in direzione mare-monte, mentre lo scooter viaggiava in senso opposto, monte-mare. L’impatto è avvenuto proprio all’altezza dell’intersezione: per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono urtati facendo sbalzare violentemente a terra il conducente del motociclo. Immediato l’intervento dei soccorsi: le condizioni del 40enne sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’arrivo dell’eliambulanza. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa.

Sul posto un’ambulanza del 118 per i soccorsi e anche la polizia locale per i rilievi, la gestione del traffico e la messa in sicurezza della carreggiata, rimasta parzialmente chiusa durante le operazioni.

Ant.Mar.