Fiera di San Bartolomeo tra luci e ombre: "Incassi in linea ma non mancano polemiche"

Tre giorni di bancarelle, profumi e colori hanno animato il lungomare di Fano - da largo Rastatt in Sassonia a piazzale Simonetti al Lido - per la Fiera di San Bartolomeo, che si è chiusa ieri tra luci ed ombre. Un’edizione vivace, favorita dal bel tempo, con incassi in linea con lo scorso anno per diversi espositori, ma segnata anche da critiche verso la sperimentazione delle postazioni e l’aumento dei costi delle piazzole. In particolare per la tariffa degli allacci dell’energia elettrica. "È andata bene, più o meno come lo scorso anno, e bisogna essere contenti visti i periodi bui" commenta Carlo Carciani, titolare della Box Store di Urbino.

"Sono qui da diversi anni, ritrovo clienti e turisti che tornano apposta a Fano. Il tempo ci ha fatto penare all’inizio con il diluvio, ma poi è stato gradevole. L’unico aspetto da migliorare? Più precisione nell’assegnazione dei posti: c’è chi paga e poi si trova con un albero in mezzo alla piazzola". Per Giorgio Pagiusco, dell’azienda Condor di Moglio (Mantova), il bilancio è positivo: "Quest’anno meglio del 2024: movimento costante anche al pomeriggio, cosa che in passato non accadeva. Gli affari sono andati bene, certo non si può dire "gonfie vele", ma abbiamo lavorato". Più prudente Rossella Ramenghi, ambulante e presidente di C.D.A. Fiere: "La gente spesso non sa fin dove arriva o quanto dura: c’è disinformazione. Ma soprattutto la piantina della fiera ha ancora molte criticità. Dopo tre anni di sperimentazione, chiediamo che si torni ad assegnare i punteggi annuali ai fieristi. Chi ha partecipato avrebbe dovuto essere premiato, non penalizzato". La voce storica è quella di Tullio Chiavazza, presente da oltre quarant’anni, che quest’anno ha dovuto battagliare per ottenere una buona posizione: "Avevo scelto il posto d’angolo numero 93, ma quando sono arrivato è comparso un 93 bis davanti a me, che mi oscurava. Per fortuna me ne sono accorto prima che venisse definitivamente assegnato e abbiamo evitato il problema. Per la mia attività è fondamentale avere l’angolo, ma credo sia importante anche per la città: porto una bancarella curata, con sei generazioni di tradizione nella lavorazione del legno e circa 170 premi vinti nelle fiere italiane. Una bancarella bella è un valore anche per Fano". Decisamente più critica la testimonianza di Gianluca Meloni, titolare di Pago Poco di Foligno, da vent’anni alla fiera: "Sono tre anni che va avanti questo esperimento, ma così la gente non riesce a trovarci: ci spostano da una parte all’altra e perdiamo clientela. Il settore è già in crisi e l’amministrazione non ci aiuta, anzi peggiora. Un posteggio di 15-16 metri costa 870 euro per tre giorni, più 170 euro a testa per l’allaccio della luce. Una follia. In tre giorni spendiamo quello che una famiglia paga in due mesi di bollette. Io vengo a Fano perché non ho alternative, ma così guadagna solo il Comune. Va bene pagare il suolo pubblico, ma le tariffe devono essere eque e allineate a quelle che sostengono i bar e i ristoranti tutto l’anno".

Tra entusiasmo e rammarico, dunque, cala il sipario sulla Fiera di San Bartolomeo 2025: un appuntamento che resta centrale per la città, ma che – stando alle voci degli operatori – ha bisogno di regole più stabili e di costi sostenibili per non smarrire la sua forza attrattiva.