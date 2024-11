Fiera del Tartufo di Acqualagna, l’ultimo atto: premi nel segno di Mattei

Acqualagna, 11 novembre 2024 – Grande affluenza di pubblico ieri per la giornata conclusiva della 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Tra i momenti più significativi la consegna a Teatro Conti del premio ‘La Ruscella d’Oro’ al presidente di Eni, Giuseppe Zafarana. “Venire ad Acqualagna significa venire nel luogo dove per Eni è nato tutto: Enrico Mattei ha lasciato un’impronta straordinaria nella storia della nostra azienda – ha sottolineato Zafarana nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione – con una filosofia di pensiero e una concezione di cosa è il sistema energia per il nostro Paese, che sostanzialmente è rimasta nel tempo. Si è andata evolvendo, ma affonda le sue radici nelle intuizioni che lui ebbe all’epoca”.

Il presidente Zafarana ha ricordato Mattei così: “Una figura con una visione quasi rivoluzionaria per molti aspetti. Mi piace sottolineare il bagaglio etico morale che caratterizzavano il suo agire quotidiano, quel senso del dovere e spirito di sacrificio, questa perseveranza nell’organizzare i suoi obiettivi e, nell’esplicitare la sua attività di grande manager, va sottolineato il coraggio verso un vero grande cambiamento”.

Il sindaco Pier Luigi Grassi nel premiare il presidente Zafarana ha affermato: “D’ora in poi il presidente di Eni diventa ambasciatore di Acqualagna nell’Italia e nel mondo”. Sono intervenuti sul palco l’euro parlamentare Carlo Ciccioli, il sottosegretario del Ministero Mef Ministero Economia e Finanze, Lucia Albano, il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, il deputato Antonio Baldelli, il presidente del Consiglio regionale Marche, Dino Latini.

La giornata è proseguita poi con il Premio Mattei alla Fondazione Homobonus, nata dalla solidarietà di un gruppo di imprenditori e dal loro desiderio di apportare un contributo concreto alle cause sociali. Ha ritirato il premio il presidente Lorenzo Campanelli con questa motivazione: “La Fondazione Homobonus è l’esempio virtuoso di come la sinergia tra imprenditori possa rendere il territorio un luogo migliore, giusto e inclusivo e costruire il futuro della comunità più equo e coeso partendo dalle persone ed eliminando le disuguaglianze”. Sul palco Lorenzo Campanelli ha ripercorso durante l’intervista a cura di Alvini Crescini le motivazioni che lo hanno spinto a fare nascere questo progetto.

Passando poi ai prezzi del tartufo Bianco, queste le quotazioni di ieri ad Acqualagna: 0-15 gr 2.500 euro al chilo; 15-50 gr 3500 euro; sopra i 50 gr. 4.500 euro.