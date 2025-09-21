In fila dalle 5 del mattino per accaparrarsi un posto a teatro

Fano, 21 settembre 2025 – C’era ancora buio ieri mattina quando, sotto i portici del Teatro della Fortuna, i primi appassionati di prosa hanno iniziato a mettersi in fila per conquistare il loro posto in platea. Erano appena le 5.30 quando il titolare del bar Guendalina, alzando la saracinesca, ha trovato già un gruppo di spettatori in attesa: sullo stipite del portone secolare campeggiava un foglio improvvisato con dieci nomi scritti a mano con un pennarello blu, a testimonianza di una lista spontanea che circolava da ore. La signora che occupava la quarta posizione ha raccontato di essere arrivata poco dopo le 7. Alle 7 è arrivato anche Rodolfo Taussi, storico commerciante del centro, oggi in pensione, che ha scelto di non rinnovare il suo vecchio abbonamento del sabato sera per conquistare una poltrona migliore nella serata del giovedì: nonostante l’orario mattiniero si è ritrovato con il numero 37 in mano.

All’apertura delle porte del botteghino, fissata alle 9.30 (con inizio vendita alle 10.30), la fila contava già 86 persone. Per la prima volta la Fondazione Teatro della Fortuna ha introdotto un sistema di distribuzione progressiva dei numeri, simile a quello usato nei negozi, così da garantire ordine ed evitare tensioni o scorrettezze. La giornata inaugurale della campagna per i nuovi abbonamenti – che segue quella dedicata nei giorni scorsi ai rinnovi – si è chiusa con centinaia di sottoscrizioni. Ogni persona poteva sottoscriverne fino a quattro, anche con delega per amici o familiari, e questo ha contribuito ad accrescere i numeri già nella prima giornata. Questi si aggiungono a quelli già confermati per le tradizionali serate del venerdì, sabato e la domenica pomeriggio. Quest’anno però la novità assoluta è la replica del giovedì sera, che va ad arricchire l’offerta di posti con una quarta giornata di spettacolo. Sette spettacoli, sette emozioni: così recita lo slogan della stagione 2025/26, che porterà sul palcoscenico del Fortuna nomi di primo piano come Vanessa Scalera, Max Giusti, Flavio Insinna, Alessio Boni e Daniele Pezzi, in un cartellone che promette varietà e qualità.

La corsa agli abbonamenti conferma l’attesa del pubblico fanese, che da sempre risponde con entusiasmo agli appuntamenti della prosa. C’è tempo fino al 28 settembre per acquistare un nuovo abbonamento al botteghino del Teatro fanese, prima che si alzi il sipario sulla stagione. La fila di ieri mattina all’alba conferma una consuetudine ormai radicata tra gli spettatori fanesi, che da anni non rinunciano a presentarsi presto per assicurarsi i posti migliori.