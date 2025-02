Filma la collega mentre è in bagno, licenziato in tronco

Fano, 26 febbraio 2025 – Ha filmato la collega alla toilette del bagno aziendale, lei lo ha scoperto e lui è stato licenziato in tronco, ritrovandosi pure con una denuncia ai carabinieri. Lui, una specie di “Pierino 2.0”, non si è accontentato di fare come Alvaro Vitali, appoggiando l’occhio o l’orecchio al buco della serratura, ma l’ha pure ripresa, immortalando un momento che sarebbe dovuto rimanere nella sfera dell’assoluta privacy.

È quanto accaduto lunedì scorso in una grande azienda della prima periferia fanese che riapriva i battenti dopo la pausa del weekend. L’incauto voyeur ha 19 anni mentre la collega ne ha 35. La donna si era allontanata per andare in bagno ma, una volta chiusa la serratura, ha sentito dei rumori insoliti provenire dall’esterno. Un sesto senso le suggeriva di essere osservata. E infatti, così era.

A pochissima distanza da lei c’era il 19enne che la stava riprendendo mentre era seduta sul wc. Lei lo ha colto in flagrante e non gliel’ha fatta passare liscia. Ha immediatamente allertato la direzione aziendale e sono stati chiamati anche i carabinieri della stazione di Fano che sono arrivati, con una pattuglia, direttamente in azienda ascoltando il racconto della vittima. I militari hanno quindi raccolto la denuncia della donna che ha riferito l’accaduto esprimendo pure il disgusto di veder violata la propria sfera più privata. Anche l’azienda ha immediatamente preso provvedimenti disciplinari urgenti nei confronti del giovane dipendente, licenziandolo senza preavviso per giusta causa.

Un episodio analogo, che fece parecchio scalpore, fu quello accaduto dieci anni fa e che vide, nei panni del voyeur, un politico molto noto. Venne sorpreso da una dipendente della Provincia di Pesaro e Urbino mentre spiava dal buco della serratura una stagista trentenne che era in bagno.

Clamore e indignazione, alcuni mesi prima, suscitò anche la presenza di un ex paziente del reparto di chirurgia del S. Salvatore sorpreso a filmare le infermiere mentre si spogliavano per indossare o togliere il camice bianco. “Abbiamo trovato quell’individuo dentro un armadietto dello spogliatoio – raccontò un’infermiera -. Aveva la telecamera e ci stava riprendendo”.