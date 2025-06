Filmato mentre prende soldi dalla cassaforte. Licenziato, ma il giudice dà torto all’azienda

LUCREZIA (Cartoceto)di Antonella MarchionniAccusato di furto, licenziato in tronco e denunciato. Ma il giudice dà torto all’azienda: risarcimento pari a 12 mensilità e oltre 13mila euro di Tfr. Per l’azienda il lavoratore era colpevole di un furto da 205 euro e lo aveva anche filmato mentre armeggiava con la cassaforte. Per il giudice, però, la prova è debole e il licenziamento illegittimo.

È la vicenda di un dipendente di una società ascolana che gestisce distributori automatici e che ha una sede operativa a Lucrezia di Cartoceto. Il 6 marzo 2024 erano spariti dei contanti dalla cassaforte aziendale. La ditta, che già sospettava qualcosa, aveva da poco installato una microcamera nascosta. Ma le immagini mostrate in aula risalgono a due giorni dopo, l’8 marzo, quando il dipendente è stato filmato mentre introduceva un braccio nella cassaforte e toccava i sacchetti degli incassi. Per l’azienda quel filmato sarebbe stata la "pistola fumante". Per il giudice no: il video non dimostra il furto del 6 marzo, quello per cui è stato licenziato.

Nei mesi precedenti l’impresa aveva già cambiato le chiavi del deposito e riprogrammato 439 distributori tra Pesaro, Rimini e Forlì, per un costo di 2.650 euro. Nonostante ciò, i sospetti sugli ammanchi erano rimasti. Così, dopo la visione del filmato, il titolare aveva convocato il dipendente che, secondo l’azienda, avrebbe ammesso di aver preso il denaro "per difficoltà economiche" e con l’intenzione di restituirlo. Ma la confessione, secondo il giudice Maurizio Paganelli, è indiretta: nessuno ha sentito quelle parole, se non il datore stesso. E un altro collega ha riferito soltanto quanto detto da quest’ultimo.

Difeso dall’avvocato Virgilio Quagliato, il lavoratore ha sempre negato. Ha sostenuto che si trattava di una semplice operazione di cambio monete, prevista dal suo incarico. Per il giudice non c’è prova certa né del furto né della confessione. Il fatto contestato resta non dimostrato e il giudice ha disposto nei confronti del lavoratore un cospicuo risarcimento: 12 mensilità dell’ultima retribuzione oltre a 13mila euro di Tfr. È stata anche respinta anche la contro-richiesta dell’azienda: nessun danno d’immagine dimostrato. E nessun nesso tra quanto avvenuto e un eventuale danno alla reputazione. Una sentenza che rimette tutto in discussione. E che ricorda come, in tribunale, non bastano i sospetti.