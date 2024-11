Fine di una dinastia durata 160 anni. Chiude la storica profumeria Taussi

di Tiziana Petrelli

"A gennaio andremo in pensione e dopo 160 anni e arrivati alla quinta generazione, chiuderemo la storica profumeria Taussi". Così Rodolfo Taussi e la moglie Luciana Tranquilli, hanno annunciato ieri a colleghi e amici la fine di un lungo capitolo di storia della nostra città, con la chiusura dell’ennesima attività commerciale lungo il corso di Fano. Un’ecatombe annunciata dal Carlino già il mese scorso, quando avevamo anticipato la chiusura entro la fine dell’anno di altri 7 esercizi. Uno era proprio la profumeria Taussi, i cui titolari però non avevano ancora ufficializzato la cosa. Successivamente (lì dove ora c’è lo storico negozio Taussi che due anni fa aveva già cambiato sede, di appena un numero civico, per abbassare i costi di gestione) riaprirà una profumeria "molto conosciuta - specificano i Taussi - dove potrete ritrovare la ‘storica’ Mita" ovvero la commessa che dal 1993, quando Rodolfo e Luciana hanno ‘ereditato’ l’impresa di famiglia, affianca i titolari nella profumeria.

L’attività della stirpe Taussi, infatti, venne avviata come barberia nel 1864. A inizio ‘900 venne aggiunto un servizio di "bagni" e nel giro di qualche anno vi affiancò pure l’attività di profumeria. Intorno agli anni ‘30 divenne un negozio di parrucchiere per signora che proseguì fino al 1984 accanto alla vendita di profumi. "Era il 1864 quando Camillo Taussi apre una barberia nel centro di Fano in Corso Vittorio Emanuele, oggi Corso Matteotti - raccontano Rodolfo e Luciana che 10 anni fa avevano organizzato grandi festeggiamenti per i 150 anni di storia della loro impresa -. Poi gli subentra il nipote Ettore che allarga la bottega aprendo ’i bagni caldi’ e la profumeria. In quegli anni le case con il bagno quasi non esistevano e quindi i Taussi forniscono un servizio prezioso. Il figlio di Ettore, Tullio, inizia a lavorare con il padre specializzandosi nelle acconciature per signora". Negli anni ’40 Tullio si sposa con Bruna e insieme decidono di potenziare la profumeria. "Passata la guerra e trasferito il negozio poco più avanti nella stessa via a causa dei bombardamenti - ricordano i Taussi di oggi -, nel 1947 la profumeria diventa concessionaria di importanti marchi". Nel 1993 subentrano gli attuali titolari, la quinta generazione della famiglia. "La storia della Profumeria Taussi è a tal punto intrecciata con quella di Fano - ricordano con orgoglio - che, negli anni ’20, prima di ogni festa e di qualsiasi spettacolo, Tullio e suo padre andavano a profumare il Teatro della Fortuna con talco nebulizzato. E quando la squadra di calcio locale vinceva una partita, come premio, i giocatori ricevevano un bagno caldo alla Profumeria Taussi". In quel solco è continuato il lavoro di Rodolfo e Luciana che hanno realizzato (e venduto ai turisti) molti profumi in omaggio alle caratteristiche della città: dal Carnevale alla Moretta passando per il Lisippo e il Mare Adriatico. Intanto dal 13 novembre partirà una vendita speciale e straordinaria.